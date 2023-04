Viagem de avião por R$ 200 tem prazo para ser vendida

O Governo Lula completou recentemente 100 dias de bastante trabalho e nesse curto período, já foram lançados vários programas que vieram para mudar a vida dos brasileiros, além de outros programas que em breve irão ser lançados, um deles, é muito esperado por todos, trata-se do ‘voa Brasil’, o programa garante que os brasileiros poderão viajar em todo território nacional pagando apenas R$ 200 por passagem, entenda como deve funcionar e quem terá direito.

O programa visa fomentar o turismo no Brasil

Viajar de avião para muitos é um sonho que está distante, mas a partir de agosto isso deve mudar. Já que o Ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, já está estudando constantemente as medidas necessárias para implementar o programa o quanto antes. Permitindo que famílias de baixa renda possam voar de avião.

Para isso, ele irá usar um ponto fraco da maioria das empresas aéreas, isto é, a baixa temporada, onde inúmeros voos ocorrem sem que a capacidade máxima do avião esteja atingida. Então, é exatamente nesse ponto que o programa irá atuar.

Isso iria garantir que os brasileiros tivessem acesso às passagens aéreas por valores menores e as empresas não tivessem prejuízo pelo baixo quantitativo de pessoas que estão ocupando o avião. Atualmente, o governo encontra-se em tratativas com as 3 maiores empresas do setor que estão presentes no Brasil.

Quem terá direito ao desconto?

Um dos principais pilares do programa será promover a igualdade entre todos e proporcionar que qualquer cidadão possa ‘voar’ em seu próprio país gastando pouco. Isso vai beneficiar principalmente as pessoas de baixa renda. Por isso, o governo vai oferecer esse desconto para todas as famílias incluídas no Cadastro Único. Não se sabe ainda quantos lugares devem ser reservados para essas pessoas que irão possuir descontos.

Mas não para por aí, outros grupos de pessoas também irão conseguir usufruir do programa, como estudantes que conseguiram ingressar no Ensino Superior por intermédio do FIES, aposentados, bolsistas e funcionários públicos. Ou seja, grande parte da população brasileira terá a oportunidade de desbravar o Brasil.

E como salientado, esse é apenas mais um de inúmeros outros programas que devem ser lançados nos próximos anos. Esse em específico não tem uma data certa para ser inaugurado, mas a previsão é que a partir de agosto ele já seja disponibilizado para todos os que irão poder usá-lo. A medida deve melhorar ainda mais a economia brasileira e promover o turismo em várias cidades do Brasil.

