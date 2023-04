1,2 milhão são BLOQUEADOS do Bolsa Família; veja o motivo

Acaba de chegar mais uma péssima notícia para alguns beneficiários do Bolsa Família, que a partir deste dia 14 de abril, começarão a ser bloqueados. De acordo com as informações do governo, o bloqueio está acontecendo por ‘grupos’ e agora é a vez do grupo de beneficiários que afirmaram morar sozinhos e entraram no programa social entre os meses de agosto e dezembro de 2022, entenda o motivo de todos os cancelamentos

Possível fraude é investigada

Desde o último mês, o governo está sendo bastante rígido no que diz respeito à revisão de todos os cadastros dos beneficiários do programa Bolsa Família, na ocasião, mais de 1,3 milhão de pessoas foram bloqueadas por ter renda superior a permitida pelo programa social. E agora, outros beneficiários entraram na mira do governo.

Que agora, deve bloquear mais 1,2 milhão de famílias que declararam ser compostas por apenas uma pessoa. Quando o titular acessa o aplicativo, ele é informado que o bloqueio ficará ativo até que ocorra a averiguação unipessoal, ou seja, que ele comprove que de fato mora sozinho.

Além disso, mais 125 mil beneficiários devem ser retirados também por conta que a renda mensal ultrapassa a permitida pelo programa, como ocorreu com os beneficiários no mês de março. Essas medidas servem para que o governo tenha total certeza que todos os beneficiários do Bolsa Família se enquadram nas regras.

Veja também: CONFIRMADO! Grande notícia para quem quer ter casa própria no Brasil

Qual o novo valor do Bolsa Família?

Todas essas mudanças também estão ocorrendo por conta que o programa mudou bastante e agora, está pagando pelo menos R$ 600 para cada família, além dos inúmeros acréscimos que ainda podem ocorrer. Como que entrou em vigor neste mês de abril, que acrescenta R$ 150 a mais por cada criança com idade inferior a 06 anos, ou seja, se uma família tiver em sua composição 2 crianças dentro da regra citada, ela já garante mais R$ 300 na conta.

Além disso, para o mês de junho haverá um aumento para crianças com idade entre 07 e 18 anos, de R$ 50, as mulheres que estiverem grávidas também receberão o valor acrescido. Tudo isso servirá para aumentar a dignidade de todas as pessoas.

Mas é verdade que as pessoas também precisam cumprir algumas regras, para não serem retiradas do programa, como manter em dias a vacinação das crianças e a frequência escolar ser satisfatória. Caso descumpra alguma das regras citadas, a família pode ser suspensa.

Veja também: O que acontece com quem foi excluído do Bolsa Família, mas tinha CONSIGNADO?