AUTORIZADO! Novo GRANDE CONCURSO com mais de 800 vagas

O ano de 2023 começou com tudo! Em praticamente todo território brasileiro, houve a abertura de Concursos Públicos e a bola da vez é o concurso para o preenchimento de 814 vagas no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O anúncio foi realizado no último dia 10, o edital deve sair em até 6 meses, nele irá conter todas as regras do exame, como matérias cobradas e quantidade de questões, confira mais detalhes.

Como o concurso será dividido?

O concurso será feito para preencher 3 cargos, a saber:

296 vagas para analista em ciência e tecnologia;

253 vagas para pesquisador;

265 vagas para tecnologista.

E não para por aí, no último mês o atual presidente Luiz Inácio Lula, enviou um Projeto de Lei para que haja o reajuste de 9% no salário dos servidores federais. Lembrando que há várias chances para quem quiser virar um concursado, já que a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, afirmou que irá ter concursos para suprir áreas que estejam com déficit de pessoas.

Ela também acabou revelando que até o final do ano ao menos 3 blocos de concursos públicos devem ser anunciados, tudo isso para suprir a demanda de pessoal que foi deixada do último governo, que não realizou tantos concursos como deveria. Agora o que resta é os candidatos se prepararem e aguardarem o anúncio do edital oficial.

Dicas de estudos

Passar em concursos públicos não é uma tarefa fácil, mas não há como falar que é algo impossível, com bastante dedicação e controle emocional, qualquer pessoa pode passar, alguns em mais tempos e outros em menos tempo, mas uma coisa é certeza: caso não desista, um dia você chega lá.

O primeiro passo é assumir seus pontos fracos e recomeçar, não é vergonha estudar matérias básicas mesmo tendo o ensino superior completo, por exemplo. Na maioria dos concursos, a parte mais complicada para a maioria dos candidatos são exatamente essas matérias vistas como ‘básicas’.

Mas caso o candidato não tenha um bom conhecimento em português, matemática e informática, ele pode passar alguns perrengues em concursos públicos, uma vez que essas matérias sempre caem. Por isso, se você sonha em ser um concursado, comece sua preparação o quanto antes, para que quando o edital sair, você esteja totalmente apto a fazer a melhor prova da sua vida e mudar sua realidade através do concurso público, que além de salários incríveis, garantem uma boa estabilidade.

