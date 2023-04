Injeção do EMAGRECIMENTO: quem pode usar e como funciona?

O projeto fitness de muitas pessoas ainda não começou, mas que tal você ter um aliado nesse processo tão árduo? Pois a solução acaba de chegar. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou neste ano a famosa ‘vacina do emagrecimento’, chamada de Wegovy, ela é tão incrível que os seus resultados são bem parecidos com o de uma cirurgia bariátrica, entenda como ela funciona e onde é possível comprá-la no Brasil

Como a injeção do emagrecimento funciona?

Como já salientado, o nome comercial é Wegovy e possui o mesmo princípio ativo que há no Ozempic, isto é, um medicamento usado no Brasil para combater a diabetes do tipo 2. A injeção possui hormônios gastrointestinais e consegue simular o efeito causado após uma cirurgia bariátrica.

A injeção vem se mostrando bastante eficaz em fazer com que o paciente coma menos durante o seu dia. Já que o organismo irá receber hormônios que simulam saciedade, ou seja, elas sinalizam para o cérebro que chegou comida e não precisa de mais no momento, assim, o estômago tem a sensação de estar cheio.

Lembrando que a injeção não deve ser usada sem o acompanhamento de um médico e sozinha ela também não vai resolver tudo. É preciso adotar uma postura diferente, além de ter bastante controle emocional. É indicado que o paciente realize atividades físicas e mantenha em dias suas consultas com o endocrinologista.

Veja também: Precisa de DENTISTA BARATO? SUS oferece serviços completos no Brasil

Onde comprar a injeção?

O remédio já é bastante conhecido em boa parte do mundo, principalmente nos Estados Unidos e Japão. E mesmo tendo passado pela aprovação da Anvisa, ainda não existe uma data certa para que ele comece a ser vendido em solo brasileiro. Uma vez que precisa estudar como será a logística de distribuição, já que o Brasil possui proporções continentais.

Outra incógnita diz respeito ao preço da injeção, que ninguém sabe quanto ela irá custar. Mas a ideia é que ela passe pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, a fim de talvez ser ofertada pelo SUS para os pacientes. Lembrando que em um primeiro momento, apenas adultos maiores de 18 anos podem fazer uso do medicamento.

Mas em um futuro próximo, ela também deve ser disponibilizada para menores de idade. É importante que o indivíduo tenha ao menos uma comorbidade que esteja relacionada com o seu peso para que o médico realize a prescrição.Como por exemplo diabetes mellitus tipo 2, hipertensão, pré-diabetes ou doenças provenientes do seu sobrepeso.

Veja também: Implante dentário DE GRAÇA pelo SUS: veja como conseguir