Novo valor do 13º SALÁRIO do INSS: veja quando será pago

O 13º salário do INSS mais uma vez está sendo um dos assuntos que mais têm preocupado os aposentados e pensionistas brasileiros.

Afinal, mesmo já recebendo uma quantia do Instituto Nacional do Seguro Social todos os meses, esse público não deixa de esperar pelo famoso salário extra, ao qual possui direito.

O interesse nesse importante assunto, por sinal, se torna ainda maior quando é considerado o fato de que, neste ano, algumas mudanças virão, e uma delas está ligada diretamente ao valor que será pago.

Mas a notícia em relação a esse novo valor está longe de ser ruim.

Muito pelo contrário: trata-se de um “ganho a mais” e que, por sinal, será atrelado também ao benefício em si.

Todos os detalhes a respeito podem ser conferidos na leitura dos próximos tópicos.

Qual será o novo valor do 13º salário do INSS, afinal

Como citado acima, os aposentados e pensionistas não precisam necessariamente se preocupar com o novo valor do 13º salário do INSS, uma vez que ele não será reduzido.

Ocorre que, como havia sido prometido por Luiz Inácio Lula da Silva (Partido dos Trabalhadores – PT) em 2022, durante sua campanha eleitoral, o salário mínimo recebido pelos brasileiros passaria por um segundo ajuste, além daquele já vigente desde o dia 01 de janeiro.

E, de fato, está previsto para que no dia 01 de maio, conhecido por todos como o Dia do Trabalhador, o salário mínimo deixará de ser de R$ 1.302, e passará a ser de R$ 1.320.

Logo, uma vez que é sabido que o valor mínimo a ser recebido por um aposentado ou por um pensionista do INSS precisa corresponder a um salário vigente, nada mais lógico do que o 13º do benefício corresponder a R$ 1.320 (pelo menos).

Em 2023, os repasses não serão antecipados

Vale frisar, por fim, que, ao contrário do que ocorreu nos anos anteriores, em 2023 o 13º salário do INSS não será antecipado de nenhuma forma.

O calendário oficial, embora ainda possa sofrer alterações, já foi divulgado, mantendo as duas parcelas do pagamento para o segundo semestre do ano.

A ordem de recebimento, porém, continuará sendo respeitada de acordo com o número final do cartão de cada beneficiário, a fim de evitar superlotação nas agências, por exemplo.

Este é o calendário de repasses, para aposentados e pensionistas que recebem um salário mínimo por mês:

Receberá em 25/08 e em 24/11 o benefício final 1;

Receberá em 28/08 e em 27/11 o benefício final 2;

Receberá em 29/08 e em 28/11 o benefício final 3;

Receberá em 30/08 e em 29/11 o benefício final 4;

Receberá em 31/08 e em 30/11 o benefício final 5;

Receberá em 01/09 e em 01/12 o benefício final 6;

Receberá em 04/09 e em 04/12 o benefício final 7;

Receberá em 05/09 e em 05/12 o benefício final 8;

Receberá em 06/09 e em 06/12 o benefício final 9;

Receberá em 08/09 e em 07/12 o benefício final 0.

