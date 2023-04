Quando fará FRIO em 2023? Especialistas revelam a DATA

São muitos os brasileiros que estão à espera do frio em 2023, para finalmente poderem curtir uma das estações mais gostosas do ano: o outono.

Ocorre que, mesmo já tendo começado há alguns dias, tal estação ainda não se fez “firme” nas regiões do país nas quais costuma ser mais acentuada.

No Sudeste, por exemplo, localidades como São Paulo têm enfrentado um calor considerável durante o dia, com o cair da temperatura durante a noite: é, por sinal, o caso de colocar um agasalho leve e dormir com cobertor. Mas, de fato: o outono tem um potencial maior que esse.

Então, a pergunta que não quer calar de fato é: quando fará frio em 2023, de forma mais definitiva?

A resposta para essa pergunta está no decorrer da leitura dos tópicos a seguir, e deve ser conferida por todas as pessoas que não veem a hora de tirar os casacos do guarda-roupa e começar a curtir o friozinho outonal da melhor forma.

O frio em 2023 está chegando! | Imagem: Spencer Backman / unsplash.com

O frio em 2023 chegará ainda no mês de abril

Existem muitas notícias em relação a quando o frio chegará no Brasil em 2023 de forma significativa, e todas elas são muito boas.

A primeira delas, por exemplo, está ligada ao fato de que, de acordo com os meteorologistas do Climatempo, muitas cidades do Sul do país poderão começar a curtir o frio típico do outono ainda no mês de abril, mais especificamente a partir do dia 19.

É o caso, por exemplo, das cidades do Rio Grande do Sul, uma vez que uma massa de ar frio passará por ali.

Já nas demais regiões do país o frio em 2023 poderá começar a ser sentido a partir do dia 21. Ou seja: quem quer curtir o feriadão com as temperaturas mais amenas conseguirá alcançar esse objetivo com tranquilidade.

A frente fria que está por vir, por sinal, está sendo muito aguardada, pois é ela que será a responsável por fazer a perfeita transição entre as estações, fazendo o outono de fato começar a ser sentido pela população.

A partir do momento em que ela chegar, portanto, o clima como um todo ficará não só mais frio, mas também mais seco.

Ainda não é possível prever as temperaturas exatas

Vale frisar, porém, que ainda é cedo para determinar quais são os locais exatos nos quais haverá queda de temperatura, assim como não é possível (ainda) identificar quais serão as temperaturas que atingirão o país na próxima semana.

Mas, de qualquer forma, é válida a dica de já começar a preparar as roupas mais quentes, pois elas começarão a ser necessárias nos próximos dias. Lembrando que, após o outono, ainda teremos a estação mais fria do ano para “enfrentar”.

Para mais detalhes de quando fará frio em 2023, é importante também acompanhar as previsões online do próprio Climatempo, que são atualizadas a todo momento.

