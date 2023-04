Hackers podem invadir sua conta pelo WhatsApp; novo golpe em curso

O WhatsApp é o maior aplicativo mensageiro ao redor do mundo, são dois bilhões de usuários em todos os países que utilizam, pela sua praticidade e ferramentas que são lançadas sempre para inovar a forma de se comunicar com amigos e familiares. Como tudo tem um lado bom e um lado ruim, isso também aconteceu com app.

Pela sua popularidade, os criminosos estão criando estratégias para entrar no app e aplicar golpes nos usuários, já que são tantos, principalmente para arrancar dinheiro da pessoa. Um desses golpes está ficando famoso e se chama como Golpe do WhatsApp. Segue abaixo que vamos te explicar.

Golpe está tentando entrar na conta bancária através do WhatsApp

Provavelmente, você que está lendo essa notícia agora já recebeu mensagem em seu WhatsApp de um número desconhecido, e a mensagem informa que a pessoa foi sorteada ou que ganhou um prêmio, eles enviam um endereço por link e induz a pessoa a clicar, quando a pessoa clica nesse link é direcionado para uma página que parece ser oficial da empresa que realizou o sorteio.

Nesse suposto site oficial, eles pedem informações pessoais e dados, nome completo, endereço, número do telefone e diversos outros, é basicamente um formulário que a pessoa deve preencher.

Assim que a pessoa concluí o questionário é informado que precisa baixar um aplicativo para fazer o resgate do prêmio, e através de um link a pessoa é direcionada especialmente para esse app. Quando a pessoa entra no link para fazer o download ela acaba baixando um aplicativo que foi totalmente criado pelos hackers para roubar as informações pessoais.

Muitas vezes as pessoas não percebem na hora, somente depois que já caiu no golpe e muitas das vezes quando vai identificar o erro já é tarde demais, e coisas suspeitas começam acontecer nas contas bancárias, tudo devido a esse aplicativo e os dados que colocou no formulário no link.

São muitas pessoas que estão caindo nesse golpe, principalmente idosos, por isso estamos emitindo esse alerta, cuidado!

Como me proteger?

Siga essas dicas abaixo:

1º dica – Sempre desconfie dessas mensagens suspeitas e número que você não conhece, pois é bem difícil saber como uma pessoa tem o seu número do nada e fala que ganhou prêmio, não clique no link e denuncie o contato.

2º dica – Sempre verifique a fonte, ou seja, certifique-se se realmente é uma mensagem verídica e o perfil da pessoa antes de fornecer informações pessoais, se caso for mensagem de sorteio, entre no perfil oficial da loja e da empresa e procure saber estar acontecendo esse tipo de campanha, mas nunca pelo link que eles enviaram.

3º dica – Mantenha seus aplicativos sempre atualizados e, se possível, baixa um antivírus confiável.

4º dica – No WhatsApp ative a função dois fatores para evitar que pessoas entrem na sua conta sem a sua permissão.

