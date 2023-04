Preocupação: NOVO GOLPE do consignado do INSS

O consignado do INSS é uma alternativa à qual milhares de aposentados e pensionistas recorrem, quando precisam de um dinheiro extra.

Afinal, o valor pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) todos os meses de fato ajuda financeiramente. Porém, ele nem sempre é suficiente, principalmente em casos de emergências que envolvem dinheiro.

E, quando esse tipo de situação ocorre, muitos beneficiários optam por recorrer a esse tipo de empréstimo, uma vez que ele conta com algumas vantagens.

O consignado do INSS costuma ser mais barato e fácil de conseguir do que um empréstimo pessoal comum, por exemplo. E, além disso, ele é descontado todos os meses direto do benefício, sem que a pessoa precise se preocupar com as datas de vencimento das parcelas.

Mas, mesmo sendo algo tão benéfico, esse empréstimo não deixa de ser utilizado por golpistas que buscam dinheiro fácil.

Existem, inclusive, diversas modalidades de golpes dentro desse contexto e, abaixo, é possível entender o que mais está ganhando destaque no momento.

Criminosos buscam dinheiro fácil por meio do consignado do INSS | Imagem: iAmMrRob / pixabay.com

Como está sendo aplicado o novo golpe do consignado do INSS

Quando se trata de golpes envolvendo o consignado do INSS (e quando se trata de muitos outros golpes, na verdade), é comum notarmos a existência de um padrão.

Padrão esse que consiste no fato de os criminosos se passarem por instituições bancárias e por órgãos do governo, enviando mensagens e e-mails que deixem os beneficiários aflitos, os levando a fornecer dados pessoais e/ou a clicar em links maliciosos.

Basta o mínimo descuido, e pronto: o golpe é aplicado com sucesso.

Porém, o golpe que mais tem chamado a atenção no momento, no que diz respeito ao consignado do INSS, funciona de uma forma até mesmo inusitada.

Ocorre que, agora, os criminosos estão conseguindo literalmente comprar pacotes de informações, que incluem dados pessoais e até mesmo fotos dos aposentados e pensionistas. O que inclui a famosa selfie segurando um documento de identificação.

Existe todo um mercado que oferece esse tipo de “produto”, e é alimentado até mesmo por funcionários do Instituto.

Na verdade, existe até mesmo um tipo de serviço que consegue desbloquear o Meu INSS, que é o aplicativo por onde a solicitação do empréstimo pode ser feita.

E, uma vez com todos esses dados e ferramentas em mãos, é apenas questão de minutos até que os golpistas consigam solicitar diversas quantias em nome do aposentado ou do pensionista, que provavelmente levará um imenso susto quando olhar seu extrato bancário.

Como os aposentados e pensionistas podem se proteger

Infelizmente, são poucas as formas que podem ser utilizadas como proteção, uma vez que os criminosos têm acesso cada vez mais facilitado às informações de todos os brasileiros.

A dica, portanto, é sempre evitar fornecer dados pessoais e bancários para pessoas e sites, sem que haja real necessidade. E, claro: outra dica importante é nunca postar selfies segurando um documento, a não ser que seja em um ambiente online seguro.

Por fim, vale sempre a pena checar o extrato bancário regularmente, a fim de identificar se há algo suspeito.

