Cadastro Único dá acesso à internet de graça aos beneficiários?

Embora o advento da era digital tenha chegado há bastante tempo em todo o mundo, ainda existem pessoas que não possuem acesso à rede mundial de computadores. Todavia, o governo está se articulando para mudar isso e promover a inclusão digital a todos os brasileiros, então, pessoas que fazem parte do CadÚnico podem participar do programa Internet Brasil, que permite que os estudantes consigam ter acesso à internet sem gastar nada, entenda como participar

Eles devem ser estudantes

Para ter direito a internet gratuita, o estudante precisa que a família esteja inscrita no CadÚnico, além disso, que ele esteja cursando o ensino básico ou médico, para ser mais preciso, ele deve estar entre o terceiro ano do fundamental e o terceiro ano do ensino médio. Assim, ele irá ganhar um chip e um pacote de dados para ele navegar à vontade.

Neste primeiro momento, de acordo com Nathalia Lobo, que é secretária de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, o programa está na sua fase inicial e a priori, serão contemplados municípios de 4 estados, a saber:

Caruaru (PB)

Campina Grande (PB)

Petrolina (PE)

Juazeiro (BA)

Caicó (RN)

Mossoró (RN)

“Vamos inaugurar esse projeto, esse programa, inicialmente nesses municípios para fazer um piloto”, afirmou a secretária. Ou seja, a tendência é que nos próximos anos haja a expansão do programa.

Programa wi-fi Brasil concede internet de graça

Há outra ação presente no Brasil acerca do tema citado, é o wi-fi Brasil, que visa levar internet via satélite onde a internet convencional – banda larga – não consegue chegar. Geralmente, em zonas rurais distantes dos grandes centros de distribuições, isso visa a inclusão social de todos os brasileiros, principalmente aqueles que não possuem tantas condições.

De acordo com a secretária, o programa wi-fi Brasil já proporcionou que mais de 17 mil telecentros, centros de saúde e comunidades de índios e quilombolas tivessem acesso à rede. Isso, em números, significa mais de 3 mil cidades, sendo que delas, 78% fica na zona rural.

Com essas ações do governo federal, o principal objetivo é que todos os brasileiros possam ter oportunidades de se profissionalizar e também usarem a internet como meio de entretenimento. Isto é, ela não ficará sendo exclusiva de apenas algumas pessoas, todos terão direito de acessá-la. Com a medida, vários jovens terão acesso a cursos online e irão conseguir ter uma melhor qualidade em seus estudos. Além dos centros de saúde, que com a internet, irão ter uma maior velocidade em suas respostas perante à sociedade.

