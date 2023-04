Próximo feriado em abril: qual será e quando cai?

Quem não gosta de feriados, né? é a chance que os trabalhadores têm de descansar mesmo em meio às demandas do seu emprego. E o melhor é quando o feriado acaba caindo em uma sexta-feira ou segunda-feira, pois o descanso acaba sendo prolongado, entretanto, no mês de março muitos ficaram tristes porque não houve feriado algum. Mas o mês de abril veio para mudar o cenário anterior, com dois feriados que caem em uma sexta-feira, confira.

Por que ninguém trabalha no feriado?

Os feriados fazem parte da história de todo o mundo, basicamente, quando uma nação vive um fato digno de celebrá-lo anualmente, aquela data acaba virando um feriado, para mostrar que o fato histórico/cultural que aconteceu, é de fato importante. Ou seja, o feriado foi criado a fim de celebrar os valores sociais, políticos e culturais dentro de um país.

Mas há também os feriados que nasceram com o cristianismo, como o Natal e a Páscoa, que todo o mundo comemora . Por outro lado, há feriados específicos de alguns países, como é o dia de ação de graças, que ocorre nos Estados Unidos, que nesse caso, celebra um fato histórico.

E as pessoas não trabalham nesse dia, por conta que é considerado que o dia em questão foi feito para o descanso e celebração, para se reunir com os amigos e comemorar. Por conta disso, os empregadores optam por dar folga aos funcionários – isso para os feriados facultativos – já para os obrigatórios, as empresas devem liberar seus funcionários.

Veja também: Horas extras dos trabalhadores mudaram com decisão da Justiça

Qual o outro feriado que será comemorado em abril?

O primeiro ‘grande’ feriado ocorreu no dia 07 de abril, que foi o da sexta-feira santa, ou seja, os brasileiros conseguiram descansar na sexta, no sábado e no domingo. Contudo, o outro feriado só irá ocorrer 2 semanas depois do último, isto é, no dia 21 de abril, quando se comemora o feriado do Tiradentes.

A data em questão foi escolhida para celebrar o óbito desse personagem histórico tão importante para a independência do Brasil, o estopim de sua história foi o destaque na inconfidência mineira. Ele veio a óbito no dia 21 de abril de 1792.

Embora não seja considerado feriado, outras datas comemorativas também estão presentes neste mês de abril, como o dia da conscientização do autismo, que ocorreu no último dia 02 e também o dia mundial da saúde, que ocorreu no último dia 07. No dia 23 também comemora-se o descobrimento do Brasil e o dia mundial do livro.

Veja também: Harvard disponibiliza CURSO DE GRAÇA sobre computação