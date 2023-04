Celular de graça do GOVERNO para quem está no CadÚnico; “como assim?”

Já pensou em ter um celular totalmente de graça? E o melhor disso que quem irá pagar por ele será o governo? Parece até sonho, mas é realidade. Graças a um programa que está intrínseco no CadÚnico que visa garantir a igualdade social entre os brasileiros. Com isso, o programa está ofertando chips com dados móveis e celulares gratuitos, para os estudantes que não têm condições de comprar um, entenda.

Conheça o Cadastro Único

O Cadastro Único é a porta de entrada para vários outros benefícios sociais, todavia, o mais conhecido sem dúvida alguma é o Bolsa Família, contudo, ele dá acesso a outros incríveis benefícios, como o vale-gás, taxa social de energia, auxílio enxoval e até mesmo kit digital para televisores. É um benefício novo que poucos conhecem: um chip e um celular totalmente gratuito.

Para se inscrever no CadÚnico é preciso que o interessado efetue o download do aplicativo Cadastro Único, que está disponível tanto para Android quanto para iOS, feito isso, abra o aplicativo e realize o seu pré-cadastro, isso irá facilitar na hora de ir presencialmente até o CRAS.

Feito isso, efetue o agendamento e vá presencialmente até uma unidade do CRAS, a fim de terminar o cadastro. Lembrando que a renda per capita máxima para fazer parte do CadÚnico é de até R$ 651 por pessoa e para fazer parte do bolsa família, a renda precisa ser de no máximo R$ 218.

Como ganhar o celular de graça?

Isso é possível por intermédio de um programa chamado Internet Brasil, que teve seu início no ano de 2022, com a finalidade de promover o acesso democrático à internet das tecnologias presentes no país. Para que isso ocorra, é ofertado chip e celular de graça, para estudantes e professores da rede pública de ensino. Com isso, mesmo em áreas remotas, ocorre a inclusão digital.

O assunto se tornou tão importante principalmente após o período pandêmico que o Brasil enfrentou, onde o ensino precisou ser totalmente online. Desde o ano passado o programa passou um tempo parado, mas agora, em 2023, voltou com tudo. Tanto que já concedeu mais de 700 mil chips para vários alunos de algumas cidades brasileiras.

O projeto ainda é ‘piloto’, então, nem todas as cidades estarão sendo contempladas neste primeiro momento, mas daqui um tempo, a ideia é que todas elas sejam alcançadas. E para ganhar o aparelho, basta que o estudante ou professor esteja inscrito no CadÚnico.

