Posso ter direito a uma herança sem saber disso? Veja como descobrir

Quem nunca sonhou em acordar com a notícia de que é herdeiro de uma grande fortuna? Sem sombra de dúvidas muitos brasileiros já citaram isso pelo menos uma vez na vida. A grande verdade é que isso pode acontecer: muitas pessoas deixam heranças para outras e o destinatário sequer sabe. Seja por motivos familiares ou não – existe possibilidade de muitos brasileiros possuírem direito à heranças que sequer imaginam! Principalmente os brasileiros oriundos de outros países – isto é, cujo família veio de outras nações. Saiba como descobrir isso e como funciona por detrás.

É possível ter uma herança a receber? | Imagem de Dean Moriarty por Pixabay

Posso ter direito a uma herança sem saber?

Embora raro, sim! É bastante complicado descobrir heranças cujo sequer são conhecidas. Lembrando que a maioria das heranças são deixadas através de um testamento, inventário ou certidão de óbito. Caso contrário, torna-se uma missão bastante complicada.

Caso haja uma suspeita de alguma herança – é necessário verificar o grau de parentesco com o titular da herança. Se é pai, mãe, avó, avô, cônjuge, tio, etc. A partir disso – poderá começar a “sonhar” um pouco mais com isso.

Mesmo com essas informações ainda é muito difícil encontrar heranças perdidas. Caso não haja informações sobre a pessoa que deixou a herança ou qualquer outra informação ligada a isso – é realmente uma missão complicada.

Entretanto, não impossível! Portanto, é necessário procurar ter acesso ao inventário ou testamento do falecido suspeito de ter deixado uma herança. Isso pode ser feito mediante a presença de um advogado.

Caso haja o testamento – não é necessário qualquer outro teste. Visto que a pessoa está presente no inventário. Entretanto, existem os casos que é realizado exames de DNA para que alguém obtenha direito a alguma herança.

Caso esse que aconteceu com uma mulher que se dizia filha do apresentador Sílvio Santos. Foi feito um exame de DNA e deu negativo. Caso você tenha suspeitas de algo semelhante – é possível tirar todas as dúvidas através de uma plataforma bem simples – a fim de obter a certidão negativa de testamento.

Como saber se tenho direito a alguma herança?

Não é necessário sair de casa ou ir até o cartório local. Todo procedimento pode ser realizado através da internet. Isto é, acessando o portal do Colégio Notarial do Brasil. A fim de obter a certidão negativa.

Com isso – é possível verificar se há ou não uma herança a ser obtida. Todo procedimento é simples e fácil e pode ser realizado por qualquer pessoa.

Entre no site da CENSEC ( censec.org.br );

); Clique em Consultas públicas;

Clique na primeira opção e consulte testamentos;

Faça login ou crie cadastro e realize a busca.

Pronto! Logo após isso – é possível validar o documento existente na mesma área. Através deste documento é possível verificar se há ou não uma herança a ser recebida. Caso haja, é possível entrar com uma ação judicial para o requerimento.

Embora seja raro – é possível que vez e outra alguém descubra uma fortuna a ser recebida. Nesses casos, é recomendado entrar com uma ação conjunta com um advogado especialista. A fim de evitar possíveis problemas familiares.