Quem pode colocar SILICONE de graça pelo SUS?

Não é de hoje que muitas brasileiras sonham em realizar o implante de silicone. De acordo com informações da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) – a cirurgia plástica para colocação do implante é uma das mais comuns no país. Algo que muitos não sabem sobre a cirurgia é que a possibilidade de fazer gratuitamente pelo SUS. Seja por estética ou reparadora – nas duas ocasiões o SUS oferta! Entenda como funciona e quem tem direito.

Implante de silicone gratuito pelo SUS

O SUS oferece uma grande variedade de cirurgias para os brasileiras. Embora muitos não acreditem – mas o implante de silicone está presente na lista. Nem todos os interessados estão elegíveis para o procedimento.

Há dois tipos de implante de silicone: estético e reparador. No estético o intuito geral é o aumento da região. No reparador o intuito é reconstruir a região. Seja por algum tipo de câncer ou violência doméstica – ambos são ofertados pelo SUS.

Das duas modalidades – a mais fácil de conseguir é a reparadora. Que é um direito de toda mulher. Entretanto, também é possível conseguir o implante de silicone por estética no SUS – entenda como nos próximos tópicos.

Para conseguir o implante para reconstrução da região, o primeiro passo é ir até a Unidade Básica de Saúde da região. Logo em seguida passar por exames e receber o encaminhamento geral. Tudo irá contar durante o processo – desde o Índice de Massa Corporal ao exame psicológico. Quando há tumor – o procedimento pode ser feito logo após a retirada.

Há casos mais extremos que não há espaço para a implantação da prótese. Nesses casos – há todo um processo a ser feito. Desde o uso de expansores, etc. É um processo considerado rápido. O SUS também oferta outras cirurgias semelhantes – como é o caso da gigantomastia, para mamas com volumes altos.

E a estética, como conseguir?

No caso do implante de silicone por estética – o procedimento é parecido. É necessário ir até o Posto de Saúde local e relatar sobre o desejo. A paciente será encaminhada para uma fila e será submetida a exames e testes que a tornem apta para o recebimento das próteses.

Entretanto, o procedimento é um pouco mais demorado – porque não acontece em qualquer hospital e as próteses não são oriundas do SUS. As cirurgias estéticas acontecem em Hospitais Universitários – a fim de que os alunos aprendam os procedimentos e técnicas.

Embora haja muitos alunos interessados em aplicar as técnicas aprendidas durante a formação – é necessário aguardar a doação de próteses. Lembrando que não é sempre que há a doação do item.

Nesses casos pode demorar bastante – entretanto, não é algo de outro mundo. Depende bastante da demanda da região. No geral – poucas pessoas sabem da possibilidade. Por isso, acaba sendo menos demorado.

É recomendado sempre optar por clínicas credenciadas – e jamais ir em clínicas sem os devidos equipamentos e área de UTI. Caso contrário, pode ocorrer imprevistos e resultar em casos fatais.