Entenda: carros feitos antes de 2014 não poderão mais rodar?

Escrevemos esse texto para desfazer a circulação da Fake News sobre um vídeo que está circulando na internet contando que os carros que foram fabricados antes do ano de 2014 não poderão mais circular porque não tem airbags e freios, é mentira! Não compartilhe esse vídeo e se caso vê na internet denuncie essa Fake News.

Se o seu carro é antigo não precisa se preocupar com essa história, uma prova disso é que o próprio Ministério dos Transportes afirmou isso. Quando a notícia falsa foi lançada, diversos motoristas ficaram com medo de terem os carros apreendidos, porém a verdadeira notícia é que os carros que foram fabricados antes de 2014 são obrigados a terem 2 itens de segurança.

É válido informar também que não existe nenhuma lei onde diz que os carros criados antes de 2014 não podem circular mais nas ruas.

Confira sobre a verdadeira notícia sobre os carros fabricados a partir do ano de 2014. Imagem: arquivo / FreePik

Carros recolhidos

Por mais que o vídeo ganhou muita repercussão nas redes sociais não deixa de ser uma notícia extremamente falsa para causar transtorno e preocupação para os brasileiros. No entanto, o Ministério dos Transporte emitiu uma nota de esclarecimento para explicar o correto para os brasileiros, ou seja, foi esclarecido que é necessário ter dois itens de segurança para os carros fabricados a partir de 2014, então os motoristas podem continuar com os veículos antigos ninguém irá proibir.

Nenhum carro vai ser recolhido, o Ministério do Transporte explicou tudo ao contrário do que o homem explica no vídeo falso onde distorce as informações, pois o homem afirma que os carros antes de 2014 não poderão mais circular conforme a nova legislação. Infelizmente, o vídeo tem mais de 722,7 mil visualizações, 14,9 mil reações, 4.421 comentário e 16,6 mil compartilhamentos.

Muitos brasileiros compartilharam a notícia falsa, mas é preciso esclarecer novamente que os motoristas que têm carro fabricado antes de 2014 podem continuar com eles, não serão recolhidos.

Além disso, o homem no vídeo cita 2 itens de segurança, que é o airbags e freios ABS, no entanto, a lei é apenas para veículos saídos de fábrica a partir do dia 1 de janeiro de 2014, pois a partir de agora devem ser fabricados com os dois itens de segurança.

Não compartilhe notícias antes de verificar a informação correta, pois a desinformação afeta milhares de brasileiros e podem trazer discussões atoa.

