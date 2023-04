Inscritos no Bolsa Família terão acesso a emprego no agronegócio

Boa notícia! O ministro do Trabalho – Luiz Marinho, informou que o Governo Federal em parceria com o agronegócio irá disponibilizar centenas de vagas de empregos para os beneficiários do Bolsa Família. Com isso – o intuito primário é o aumento da renda familiar. A priori, o benefício não será cortado dessas famílias – visto que o emprego é temporário: de no máximo 120 dias.

Inscritos no Bolsa Família têm direito a vagas de empregos | Imagem de David Greenwood-Haigh por Pixabay

Governo Federal oferta vagas de emprego

Os detalhes da proposta ainda não foram disponibilizados, mas a ideia é a criação de novos empregos para suprir o déficit durante a safra agrícola. O objetivo é que os empregos sejam direcionados as famílias inscritas no Bolsa Família.

Além disso, o principal foco e meta é que as famílias não percam o Bolsa Família. Visto que no momento que o titular consegue algum emprego de carteira assinada – o benefício é suspenso.

Entretanto, a ideia de Marinho é que durante o período de contratação, haja uma redução parcial do valor do benefício ou suspensão temporária. Isto é, durante o período de contrato. Logo após isso – o valor retornará ao normal, caso o titular não encontre um novo emprego.

Visto que com isso os grandes empresários não terão dificuldades em encontrar funcionários durante o período. Visto que a época de safra dura em torno de 100/120 dias. Sendo necessário a contratação de novos funcionários para dar conta do processo.

A fim de auxiliar os inscritos no Bolsa Família – houve a parceria. Entretanto, há um outro fator que será relevante: com a formalização desses empregos as chances de existir trabalhos análogos à escravidão serão diminutas.

Leia mais: R$ 30 mil para pagar em 5 ANOS; como contratar empréstimo da Caixa

Como se candidatar as vagas?

Ainda não foi divulgado nada a respeito disso. Entretanto, as vagas são direcionadas para os inscritos no Bolsa Família. A função será participar de todo o processo da safra. Durante o período tudo se indica que o trabalhador irá receber apenas o seu salário.

O Bolsa Família provavelmente será suspenso. Entretanto, após o término do período – será possível regressar ao Bolsa Família automaticamente.

O período de trabalho será contabilizado para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Visto que o trabalhador irá contribuir durante esses meses. Além de obter direito aos demais benefícios trabalhistas. PIS/Pasep, etc.

Portanto, é uma excelente oportunidade para conseguir uma maior proteção social – obtendo a devida contribuição para o INSS, obtendo os demais direitos trabalhistas e tantos outros benefícios.

Espera-se que as ofertas sejam divulgadas até o fim do mês. Entretanto, cada região possui um período diferente de colheita e trabalho na safra. Ademais, é uma excelente oportunidade para todos os brasileiros inscritos no programa e interessados.