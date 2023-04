Tempo de contribuição ao INSS: descubra como consultar

Desde quando ocorreu a reforma da Previdência muitos beneficiários começaram a anotar tudo, fazer contas, para saber quanto tempo de contribuição é preciso para saber se vão poder se aposentar ou se ainda vão entrar nas novas mudanças ano a ano.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tem uma ferramenta que as pessoas podem fazer uma consulta pela internet para saber dados sobre contribuição previdenciária e períodos trabalhados.

É de extrema importância saber quanto você já contribuiu com a Previdência Social para saber fazer o cálculo do valor do benefício que você pode chegar a receber quando for se aposentar.

Um exemplo, se a pessoa começa a trabalhar desde cedo é bem possível que ela tenha se perdido já nas contas manuais, por isso, tem essa ferramenta que pode te ajudar a calcular se caso a pessoa não se recordar de quanto tempo ficou em casa empresa.

Importância de saber sobre o tempo de contribuição

A pessoa precisa saber o tempo de contribuição pois é através dessa informação que ela vai conseguir saber o valor do benefício previdenciário que vai receber quando for se aposentar, ou seja, quanto mais tempo você contribuir com a previdência mais será o valor da sua aposentadoria ou pensão por morte.

Como fazer a consulta?

Essa consulta pode ser feita totalmente online, basta entrar no site Meu INSS, e fazer esses passos:

Acesse o site do Meu INSS ou o aplicativo

Faça o login no site. Digite seu CPF e senha, e clique em “Entrar”

Acesse o Extrato de Contribuição

Confirme suas informações pessoais

Verifique seu tempo de contribuição

Assim que confirmar todas as informações pessoais, terá acesso ao extrato de contribuição, no extrato, tem como verificar quantos anos de contribuição ao INSS você possui.

Extrato de contribuição do INSS

O extrato de contribuição do INSS tem todas as informações necessárias sobre as contribuições que a pessoa já fez durante a sua vida, além disso tem como verificar quanto tempo já trabalhou e quanto tempo já contribuiu com o órgão.

O extrato também traz informações se tem algum tipo de pendência ou erro na contribuição do INSS, se caso constatar algum problema, a pessoa pode solicitar a correção pelo site no Meu INSS. É através do extrato que a pessoa pode garantir o direito previdenciário.

Lembre-se que consultar o tempo de contribuição é necessário para quem quer se aposentar com tranquilidade, e quanto mais tempo de contribuição maior o valor da aposentadoria pode ficar.

