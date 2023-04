Governo DÁ PRESENTE para TAXISTAS: linha de crédito sem juros

Por mais que os taxistas tenham perdido um pouco de espaço para os motoristas de aplicativos – ainda são bem requisitados e alguns trabalham em paralelo. O Governo do Estado do Rio de Janeiro em parceria com a Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro (AgeRio) está disponibilizando o crédito para a categoria. Além dos taxistas – os motoristas de vans, mototaxistas, etc – que estão vinculados a qualquer cooperativa oficial também terão direito ao crédito.

Governo oferta empréstimo de até 80 mil

Portanto, a AgeRio está disponibilizando empréstimos de até R$ 80 mil para os trabalhadores. A fim de renovar a frota, trocar o veículo, etc. Entretanto, há uma nova modalidade de crédito voltada aos motoristas que pretendem adaptar seus veículos as pessoas com necessidades especiais.

A modalidade não possui qualquer taxa de juros – podendo ser pago em até 60 meses. Além disso, há um prazo de carência de 6 a 12 meses. Muitos trabalhadores estão interessados na nova linha de crédito.

O anúncio aconteceu nesta última quarta-feira, 5, e já está disponível para adesão. A novidade é uma grande surpresa para os taxistas em geral. Visto que muitos estavam preocupados com o seu trabalho em relação aos demais motoristas.

Há condições excelentes para pagamentos – o anúncio se refere a condições “especiais”. Espera-se que as parcelas sejam sucintas e taxas de juros mais brandas. Visto que há de agregar bastante à frota de taxis do Estado.

Como solicitar o empréstimo?

Todo o procedimento é bem simples! Pode ser feito por qualquer motorista credenciado. A fim de movimentar a economia local – o crédito terá como prioridade a compra de veículos fabricados no estado do Rio de Janeiro. Com possibilidade de até 90%.

Aos carros fabricados em outros estados será de apenas 80%. Lembrando que é necessário que haja o seguro total do valor contratado.

Ademais, basta acessar o site oficial do AgeRio – pesquisando no Google por “AgeRio Site Oficial”. Basta clicar no primeiro resultado não patrocinado, clicar na propaganda do “CrediTaxi” e logo em seguida fazer login ou se cadastrar no site.

No momento da contratação há de aparecer algumas condições acerca do programa – não é preciso estar com o nome limpo, entretanto, o interessado deverá cumprir todas as condições estipuladas pelo programa.

Espera-se que milhares de taxistas optem pela modalidade de crédito e assim renovem suas frotas e consigam mais conforto para si e seus passageiros. O presidente da agência não informou até quando a modalidade estará disponível. Entretanto, espera-se que até o fim deste semestre.