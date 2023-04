GRANA EXTRA no Caixa Tem ficará disponível depois da Páscoa; entenda

Boa notícia! As famílias inscritas no Cadastro Único terão uma surpresa muito boa logo após este feriadão. Além disso, daqui há alguns dias começará a ser pago o Bolsa Família – para mais de 20 milhões de beneficiários. Entretanto, a grande surpresa ainda irá animar muitos brasileiros. Entenda sobre os valores e adicionais.

Surpresa para inscritos no Cadastro Único

Através do Cadastro Único as famílias têm acesso a vários programas do Governo Federal. Dentre eles, o Bolsa Família, Brasil Sorridente e tantos outros. Desse modo, é comum que os inscritos recebam quase todos os demais benefícios ligados ao CadÚnico.

É válido lembrar que embora a renda mínima exigida para estar inscrito no CadÚnico seja de 01 salário e meio, os demais benefícios possuem seus próprios critérios de renda. A grande surpresa é acerca do pagamento do Vale-Gás!

Para a surpresa de muitos o pagamento será pago novamente nesse mês. Visto que o repasse acontece a cada 02 meses. Com base nos dados nacionais, é pago 50% ou 100% do valor total do gás de cozinha de 13kg.

Portanto, neste último mês não aconteceu o pagamento – entretanto, neste mês logo após o feriado de páscoa os repasses irão começar. Mais precisamente no dia 14. Lembrando que ambos benefícios são pagos em conjunto. Nem todos os beneficiários do Bolsa Família também são do Vale-Gás.

Como obter o Vale-Gás?

É válido lembrar que os interessados pelo Vale-Gás devem estar com o cadastro ativo e correto no Cadastro Único. Caso contrário não será possível adentrar no programa. Desse modo é válido lembrar que a adesão ao cadastro acontece de maneira automática – ou seja, acontece uma varredura e novos beneficiários adentram mensalmente.

Nem todos os beneficiários do Bolsa Família têm direito ao Vale-Gás, entretanto, ao contrário acontece sempre a mesma coisa.

Como consultar benefício?

Com os bloqueios existentes – é importante sempre estar consultando os critérios de renda e se ainda está ligado ao programa. Lembrando que apenas as famílias com cadastros irregulares devem se preocupar. As demais – não terão qualquer perigo de desligamento.

Portanto, é importante consultar mensalmente. E isso pode ser feito pelo dispositivo celular através do aplicativo Bolsa Família ou Caixa Tem.

Com isso é possível visualizar o extrato, histórico e próximos repasses do benefício. Desse modo, é possível se preparar a fim de receber os repasses na data exata. Os pagamentos acontecem nos últimos dias úteis do mês – em geral na última quinzena.

Caso o benefício seja bloqueado de maneira irregular, é possível contatar o CRAS local a fim de visualizar o possível erro e assim reivindicar o retorno do benefício.