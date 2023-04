R$ 30 mil para pagar em 5 ANOS; como contratar empréstimo da Caixa

Não é de hoje que os brasileiros procuram por empréstimo pessoal ou consignado para realização de um sonho ou pagamento de dívidas. A grande verdade é que é uma prática bastante requisitada pelos cidadãos. Entretanto, muitas instituições bancárias ofertam seus serviços com taxas de juros muito altas – desse modo, é recomendado sempre optar pelas instituições financeiras que cobram poucos juros. A Caixa Econômica Federal está disponibilizando o empréstimo pessoal que libera até R$ 30 mil para os contratantes.

Caixa libera empréstimo de até R$ 30 mil

A Caixa Econômica Federal está liberando empréstimos que variam de R$ 5 a R$ 30 mil. Eles podem ser pagos em até cinco anos. As taxas de juros são baixas – e o prazo é bastante estendido. Com o intuito de realização de sonhos ou pagamentos de dívidas – o empréstimo será concedido a um grupo específico de pessoas.

O empréstimo é direcionado para as pessoas que possuam algum tipo de deficiência – seja física ou mental. E então, é necessário que elas sejam clientes Caixa. O empréstimo deverá ser direcionado para a compra de produtos ou contratação de serviços.

Os juros são variantes – de acordo com o perfil do cliente os juros serão mais altos ou baixos. Desse modo, a Caixa está liberando valores entre R$ 5 a R$ 30 mil para clientes que recebem entre 01 e 10 salários mínimos. Entenda como funciona.

Para os clientes que recebem até cinco salários mínimos – os juros são de até 6% ao ano. Para os demais – que recebem entre cinco e dez salários mínimos – os juros são de 7,5% ao ano. Para contratar é bem simples! Veja o passo a passo.

Como contratar o empréstimo Caixa?

Para contratar o empréstimo Caixa é necessário que o cliente cumpra todos os requisitos propostos pelo programa de crédito. Lembrando que o empréstimo deverá ser solicitado diretamente em uma agência da Caixa Econômica Federal.

Em contraste com outros empréstimos – o empréstimo da Caixa deverá ter como objetivo a compra de itens voltados ao setor – bem como cadeira de rodas, aparelhos auditivos, adaptação de residências, etc.

Nesse sentido. Desse modo, logo após ir até a agência da Caixa Econômica Federal – é necessário apresentar os documentos de comprovação de renda e perícia médica que viabilizem o uso dos itens requisitados.

Logo que o empréstimo for aprovado pela Caixa Econômica Federal – o cliente poderá realizar a solicitação dos produtos desejados pelas empresas parceiras do banco e logo após a emissão da Nota Fiscal do produto o cliente receberá o repasse do empréstimo.