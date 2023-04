Como conseguir empréstimo na CAIXA e pagar parcelas baixas?

Sem sombra de dúvidas o empréstimo pessoal é uma das saídas mais viáveis para o pagamento de dívidas. Nem todas as instituições financeiras ofertam o serviço – e as que ofertam cobram juros altíssimos em razão do risco. Dentre as instituições financeiras que menos cobram juros dos empréstimos pessoais – encontra-se a Caixa Econômica Federal. É possível conseguir empréstimos com os menores juros do mercado. Nesta última segunda-feira, 3, foi anunciado mais uma modalidade que promete surpreender a todos! Com empréstimos de até R$ 30 mil e juros de no máximo 7,5% ao ano.

Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Caixa libera empréstimo para clientes

Os correntistas Caixa que têm algum tipo de deficiência podem pedir empréstimos de até R$ 30 mil para a compra de equipamentos ou reforma de imóveis a fim de dar mais comodidade ao cidadão. Visto que o empréstimo é voltado para este público.

Em contraste com outros tipos de empréstimo, é necessário que haja a comprovação da deficiência e acima de tudo do real uso do dinheiro emprestado. Milhões de pessoas poderão se beneficiarem da modalidade.

Visto que será possível comprar aparelhos auditivos, cadeira de rodas, etc. Há uma gama enorme de equipamentos para pessoas com deficiência. Muitos brasileiros são portadores de algum tipo de deficiência – o sonho de muitos é exatamente este: conseguir uma casa adaptada.

Com o empréstimo Caixa isso se tornou possível! O anúncio foi feito há 05 dias, não sabe-se ao certo até quando estará disponível. Entretanto, espera-se que pelo menos até o fim deste primeiro semestre do ano. Entenda como contratar o empréstimo passo a passo.

Como contratar o empréstimo?

Para contratar o empréstimo Caixa é necessário que o cliente seja portador de algum tipo de deficiência. Mediante isso – será necessário a comprovação médica mediante a perícia e acima de tudo a comprovação do equipamento em questão. Com tudo em mãos, poderá contratar o empréstimo.

O interessado deverá ir até uma agência da Caixa Econômica Federal. Então, ir até o gerente e pedir o empréstimo e explicar a modalidade. Será pedido o comprovante médico e pronto!

Para os clientes que têm renda de até cinco salários mínimos, as taxas são de apenas 6%. Aos demais, que ultrapassam os cinco salários – as taxas são de 7,5% ao ano. Números pequenos se comparados a outros aplicados no mercado de crédito. Além de ter até cinco anos para pagar.

Portanto, logo após abrir o requerimento – o cliente deverá ir até o lojista responsável pelo aparelho e solicitar a nota fiscal do produto. Mediante a nota fiscal do produto o banco libera o dinheiro e a compra é concluída. Segue uma gama de protocolos – a fim de que realmente haja a compra correta e justa dos itens e que o dinheiro seja direcionado para os devidos fins.