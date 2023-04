BOLSA FAMÍLIA: CRONOGRAMA DO PAGAMENTO RETROATIVO DE MARÇO PARA BENEFICIÁRIOS

O Bolsa Família é o programa de distribuição de renda mais popular do Brasil. Embora existam outros como o Benefício de Prestação Continuada (BPC) – o Bolsa Família ainda é o mais popular. O Novo Bolsa Família foi implantado e garantiu parcelas fixas de R$ 600. Logo após algumas análises e correções, o benefício ganhou alguns adicionais – podendo elevar o valor da parcela para até R$ 900. Espera-se que até o meio do ano seja liberado outros adicionais.

Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Pagamento retroativo será em Abril?

Ainda não se sabe ao certo. Entretanto, devido os bloqueios do Bolsa Família, muitas famílias ficaram sem receber as parcelas deste último mês. Criando-se uma expectativa de que os pagamentos retroativos iriam acontecer.

Entretanto, nada foi confirmado. Os pagamentos deste mês irão começar no dia 14 de abril e vão se estender até o dia 28. Mais de 15 milhões de famílias serão atendidas neste mês pelo programa. O Bolsa Família visa não somente o dinheiro, mas a cidadania e educação de seus remunerados.

Portanto, o pagamento retroativo ainda não foi confirmado. Não se sabe ao certo se haverá ou não. Mas neste mês haverá o pagamento do Vale-Gás. Garantindo aproximadamente R$ 100 a mais para os seus beneficiários. Algumas pessoas poderão receber até R$ 1 mil neste mês.

Para este mês de abril espera-se que seja pago aos beneficiários credenciados e aptos as parcelas de R$ 600, mais adicional de R$ 150 para as famílias que têm até duas crianças entre zero e seis anos e o Vale-Gás.

Novidades do Bolsa Família

O Bolsa Família terá a implementação ainda neste ano de um adicional de R$ 50 para as famílias que têm membros entre sete e dezoito anos. Uma espécie de adicional adolescente. Dentre essas mudanças, é válido lembrar acerca da importância de estar com os dados corretos no sistema – a fim de evitar bloqueios e garantir os plenos benefícios.

Outra novidade comentada é acerca do 13° salário do Bolsa Família. Embora bastante comentado – os ministros responsáveis afirmaram que não irão pôr a ideia para frente. Porque isso foge totalmente dos princípios e ideais do Bolsa Família.

Lembrando que não há contratos – é um programa de assistência social. Desse modo, não dá para confundir uma relação assistencial com trabalhista. Mas pelo contrário – o Bolsa Família dá esperança novamente as pessoas a fim de que elas venham ter uma determinada segurança e posteriormente encontre trabalhos formais.

Desse modo – com o trabalho formal, terá direito a todos os benefícios trabalhistas. Incluindo o 13° salário e tantos outros. Portanto, até o fim deste ano de 2023 ainda haverá muitas novidades envolvendo o Bolsa Família e seus beneficiários.