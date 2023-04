Bolsa Família atualizado: pré-cadastro online já pode ser feito

O Bolsa Família foi atualizado e agora conta novos valores, adicionais e regras. Além disso, milhões de cadastros foram suspensos em razão de irregularidades. Em contrapartida, o Governo Federal abriu margem para a adesão de novos brasileiros no programa. O pré-cadastro já pode ser realizado de maneira totalmente online, lembrando que o quanto mais cedo melhor – visto que o procedimento de adesão é por ordem de cadastro. Veja como funciona e quem tem direito.

Bolsa Família 2023

O cadastro do Bolsa Família é feito através do Cadastro Único. Desse modo, é necessário a realização da inscrição no Cadastro Único – e então, conseguir acesso ao programa de distribuição de renda.

Logo após ter feito a inscrição no Cadastro Único – é possível realizar a inscrição no Bolsa Família e aguardar a análise. A opção também é válida para as famílias que tiveram suas contas suspensas ou bloqueadas.

Para fazer o pré-cadastro é necessário baixar o aplicativo do Cadastro Único e anexar as informações necessárias. O aplicativo está disponível para Android e iOS. Os dados devem ser comprovados presencialmente em uma agência do CRAS.

O cidadão tem até 120 dias para comprovar os dados anexados. Caso contrário, será necessário abrir um novo requerimento pelo aplicativo. Lembrando que pelo aplicativo é possível realizar apenas o pré-cadastro, o cadastro permanente é apenas online.

Portanto, caso o cidadão queira é possível pular o pré-cadastro e ir diretamente até o CRAS local. Entretanto, será necessário a realização do pré-cadastro na unidade citada. Ou seja, o pré-cadastro online serve apenas para agilizar os procedimentos.

Como se inscrever no Novo Bolsa Família?

Para se inscrever no Bolsa Família é necessário estar com o cadastro ativo no Cadastro Único. O Cadastro Único possui seus próprios critérios de adesão – entretanto, eles não são relacionados a todos os programas sociais ligados a ele.

Portanto, é necessário estar atento aos critérios de renda que o grupo familiar precisa estar contido para ter direito ao Bolsa Família. É necessário viver sob pobreza ou extrema pobreza.

No Novo Bolsa Família as famílias têm direito a parcelas mensais de R$ 600 e adicional de R$ 150 para crianças entre zero e seis anos. Desse modo, siga o passo a passo abaixo para inscrição.

Faça o download do aplicativo Bolsa Família;

Clique na opção “Cadastro”;

Informe os dados do Cadastro Único e anexe os dados;

Envie o requerimento e aguarde.

Pronto! Desse modo é possível realizar o cadastro no Bolsa Família de maneira totalmente simples, rápida e sem qualquer dificuldade. O Bolsa Família exige até 30 dias úteis de espera para dar uma resposta sobre o requerimento.

Em alguns casos pode ser um pouco mais ou um pouco menos. Ademais, espera-se que nos próximos meses o processo de adesão acelere cada vez mais.