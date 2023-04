Já dá para antecipar o FGTS e quitar as dívidas; veja como

Boa notícia! Os trabalhadores que tiverem saldo ativo ou inativo no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) já podem solicitar o saque. Existem várias modalidades não ligadas à demissão, dentre elas, o saque-aniversário. Modalidade instituída em 2019 pelo Governo de Jair Bolsonaro. Veja como antecipar o FGTS e conseguir até 03 anos de antecipação.

Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como antecipar FGTS?

O saque aniversário é uma modalidade de saque que permite que o trabalhador retire de 5% a 50% do saldo retido em seu FGTS. No mês de seu aniversário o saque é liberado e pode ser usado como ele bem quiser. Entretanto, há algumas limitações.

Quando o saque aniversário é ativado, o trabalhador fica impedido de realizar o saque rescisão – que acontece mediante uma demissão sem justa causa.

É possível receber o valor do FGTS no mês do aniversário. As porcentagens de retiradas diminuem a medida que o valor contido no fundo aumenta. Desse modo, alguns bancos oferecem a antecipação do FGTS.

Com isso – é possível antecipar até cinco anos do direito. A fim de realizar um sonho, comprar um imóvel ou carro – é possível realizar essa modalidade de crédito e garantir dinheiro na hora. Empresas como o Banco Inter e PicPay já realizam a operação.

Para antecipar é bem simples – entretanto, é necessário estar com a modalidade ativa. Caso contrário, poderá ser bloqueado. Tal como o consignado – o empréstimo usando o FGTS retira o dinheiro no momento que o saldo cai na conta, com essa garantia, consegue entregar bons valores por menores taxas de juros.

Ativando a modalidade e pedindo a antecipação

É necessário ter saldo retido no FGTS. Podendo ser usado em contas ativas ou inativas. O procedimento é simples e rápido. Lembrando que o saldo fica bloqueado até que o empréstimo seja completamente quitado. Nem todas as empresas oferecem a possibilidade de amortização das parcelas.

Entre no aplicativo Meu FGTS;

Selecione a opção “Antecipação – saque aniversário;

Leia todos os termos do contrato e aceite;

Libere o saque aniversário.

Lembrando que deve ser ativado até o último dia do mês de nascimento. Caso contrário, deverá esperar a próxima etapa de pagamentos. Ou seja, o próximo ano. Feito isso, basta seguir os passos abaixo no banco escolhido e antecipar o FGTS.

Faça login na instituição bancária de preferência;

Insira os dados do FGTS;

Escolha o valor desejado, quantidade de parcelas;

Verifique os termos, valor bruto e taxa de juros;

Aceite o contrato e espere a análise do banco.

Pronto! Em questão de horas a análise é feita – principalmente em bancos privados. Logo em seguida, o dinheiro cai na conta e o trabalhador terá acesso ao valor antecipado do FGTS de maneira rápida e fácil.