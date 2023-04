Ranking elege as 8 MELHORES CIDADES do Brasil para se morar

Saber quais são as melhores cidades do Brasil para morar pode ser extremamente útil para quem está buscando por uma nova vida e novos horizontes.

E a melhor notícia é que nosso país de fato é repleto de cidades incríveis nas quais é possível viver tendo qualidade de vida e ampla oferta de empregos, entre outros fatores. É isso, por sinal, que a Organização das Nações Unidas (ONU) concluiu por meio de um importante estudo.

Nele, foi possível elencar nada menos que 8 cidades consideradas como ideais para quem quer um lugar de qualidade para morar.

A lista completa das cidades, bem como os critérios utilizados para elegê-las, está no decorrer da leitura dos tópicos a seguir.

Nas 8 melhores cidades do Brasil a qualidade de vida é muito maior | Imagem: Raphael Nogueira / unsplash.com

O que o ranking leva em consideração

Para entender a lista de melhores cidades do Brasil para se viver, porém, é preciso antes entender quais foram os fatores que o estudo da Organização das Nações Unidas levou em consideração para criar o ranking divulgado esse ano.

De modo geral, o estudo considerou a renda média das pessoas que vivem nessas respectivas cidades, bem como a qualidade da educação ali ofertada e, também, o desenvolvimento humano em si.

Nesse último ponto, por sinal, vale frisar que o IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) foi um dos critérios mais importantes.

E entendê-lo é muito mais fácil do que parece: quanto mais perto de 1 estiver a cidade, melhor é o seu desenvolvimento e o seu IDHM de forma geral.

Quais são as melhores cidades do Brasil para viver

O ranking desenvolvido pela ONU, portanto, leva em conta diversos fatores, sendo que o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal é o fator que mais ganhou destaque no estudo.

Segue, abaixo, a lista com as melhores cidades do Brasil para viver, de acordo com a Organização das Nações Unidas e em ordem que se inicia pela mais indicada:

1. São Paulo/SP, com IDHM de 0,846

2. Florianópolis/SC, com IDHM de 0,833

3. Curitiba/PR, com IDHM de 0,810

4. Rio de Janeiro/RJ, com IDHM de 0,805

5. Belo Horizonte/BH, com IDHM de 0,797

6. Vitória/ES, com IDHM de 0,796

7. Porto Alegre/RS, com IDHM de 0,788

8. Goiânia/GO, com IDHM de 0,764

Com base na lista acima, pode ser difícil escolher exatamente em qual cidade morar. Afinal, existem muitos pontos que são semelhantes entre elas, como o fato de serem grandes cidades, que atraem grandes empresas e, portanto, possuem boas ofertas de emprego.

No que diz respeito a entretenimento, elas também não decepcionam, entregando aos seus moradores e visitantes uma ampla gama de parques, museus e teatros, além de outros grandes atrativos.

Morar no Rio de Janeiro, por exemplo, pode ser a realização de um sonho para quem ama o mar.

A dica, para escolher para qual das melhores cidades do Brasil ir, é analisar exatamente o que você almeja, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional.

