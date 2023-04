Comprar ou alugar uma casa? Entenda quais são as vantagens

Quem está em busca de um imóvel sempre se vê diante da seguinte pergunta: é melhor comprar ou alugar uma casa ou apartamento?

Essa pergunta, por sinal, tende a tomar muito tempo de reflexão, uma vez que mesmo o aluguel não se trata necessariamente de algo a curto prazo. E, de modo geral, é o tipo de decisão que afeta a vida de qualquer pessoa, principalmente no quesito financeiro.

Seja por querer sair da casa dos pais, por querer começar uma família ou por precisar se mudar de cidade por conta de uma promoção no trabalho: a pergunta sempre vem e, para ajudar a respondê-la de forma mais prática, foi criado o artigo a seguir.

Na hora de escolher entre comprar ou alugar uma casa é preciso considerar alguns pontos | Imagem: Redd F / unsplash.com

Afinal, é melhor comprar ou alugar uma casa?

Encontrar a resposta se torna muito mais difícil quando percebemos que as duas opções possuem suas respectivas vantagens, não é mesmo?

E abaixo algumas delas são explicadas:

As vantagens de alugar uma casa ou apartamento

Essa é uma ótima opção para quem, por exemplo, quer ter “o gostinho” de morar sozinho e testar sua independência, para posteriormente decidir se vale a pena de fato comprar um imóvel.

A depender do valor do aluguel, por sinal, ainda será possível juntar o dinheiro necessário para a futura compra. E isso não deixa de ser vantajoso, uma vez que a compra em si, mesmo que por meio de financiamento, exige uma alta quantia em dinheiro, que nem todas as pessoas costumam ter de imediato.

Alugar uma casa ao invés de comprar também pode ser vantajoso nos casos em que o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) fica por conta do locador, assim como os custos com possíveis reformas que se façam necessárias.

As vantagens de comprar uma casa ou apartamento

Já a compra de um imóvel é mais indicada para quem realmente já sabe que quer fixar moradia em algum lugar, por exemplo.

E suas vantagens se desdobram em diversos pontos.

A primeira delas está ligada ao fato de morar em algo realmente seu e, ainda, poder alugar ou vender o imóvel posteriormente: esse tipo de bem sempre valoriza, o que significa lucro para o vendedor ou locatário.

Outra forte vantagem é poder fazer as reformas e mudanças que desejar, com total autonomia.

Veja também: Quem paga CONTA DE LUZ pode comemorar com esta notícia

Muitos fatores financeiros e pessoais devem ser considerados nessa decisão

Com base nas informações acima, portanto, se torna nítido que, para descobrir se é melhor comprar ou alugar uma casa ou um apartamento, o indivíduo precisa considerar diversas coisas.

Há o intuito de construir uma família?

Há a vontade de mudar de emprego em um futuro próximo, tendo que mudar de cidade?

Há a quantia necessária para ao menos dar entrada em um imóvel?

Vale frisar, ainda, que os valores, tanto de compra quanto de aluguel, costumam variar muito de cidade para cidade, e até mesmo de bairro para bairro.

Veja também: Como ser REEMBOLSADO por ter o carro roubado em 2022?