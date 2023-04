Quem paga CONTA DE LUZ pode comemorar com esta notícia

Uma ótima notícia para você ler nesse feriado. Neste mês de abril o valor da conta de luz vai aliviar um pouco o bolso do trabalhador, isso porque a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) fez um anunciou onde mostrou que a bandeira tarifaria será verde, ou seja, não terá cobranças extras na conta e isso vai ser um alívio para muitos.

Quer saber um pouco mais sobre o que é essa bandeira tarifária? Continue lendo o texto abaixo.

Bandeira Verde

Essa bandeira verde da Aneel é a mais vantajosa entre as três bandeiras, elas servem como indicador para conseguir sinalizar o custo da geração de energia elétrica em todo o Brasil, a primeira bandeira é a verdade, a segunda é a amarela e a última é a vermelha, essas duas últimas representam a cobrança extra nessa conta de luz.

A Aneel fez questão de informar que essa decisão de manter a bandeira verde na conta nesse mês de abril foi tomada devido às boas condições de geração de energia elétrica, porém isso só foi possível ao aumento dos níveis de água dos reservatórios das hidrelétricas, referente ao período de chuvas.

Condições

A empresa Aneel fez um comunicado e compartilhou “Essa oferta abundante de recursos de origem hidráulica tem dado condições favoráveis para a energia do Brasil. No dia 28 de março de 2023, o SIN (Sistema Interligado Nacional) chegou ao nível de 85,1% de armazenamento e também os reservatórios do país ainda estão apresentando tendência de elevação conforme a manutenção do aporte de energia hidráulica”.

E para complementar, a Aneel ainda compartilhou que a previsão é que o período úmido se encerre com alto grau no armazenamento nas hidrelétricas (que são os patamares próximos a 90%).

“Essa modalidade vai trazer uma perspectiva bem otimista para a composição da oferta de energia durante o período seco”, disse Aneel. Para quem não conhece muito sobre o assunto, o sistema de bandeiras tarifárias foi criado no ano de 2015 para conseguir informar os consumidores qual estava sendo o custo real usado de energia elétrica, já que as condições climáticas dos recursos energéticos podem afetar essa geração e também o preço da conta de luz.

A bandeira verde que estamos comunicando é a bandeira que indica que determinado mês não haverá cobranças extras na conta de luz para os brasileiros, mas isso não significa que o valor da tarifa não tenha tido reajuste. Todos os consumidores devem se atentar ao consumo e economizar ao máximo que puder.

