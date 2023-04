Brasileiros foram pegos de SURPRESA com devolução de impostos do governo

O assunto que está em alta é sobre a restituição do Imposto de Renda, que é a devolução dos impostos que a Receita Federal recebeu a mais. Para as pessoas que precisam declarar, é importante saber como funciona esse processo.

Essa é uma nova proposta ao qual faz a devolução do dinheiro dos impostos e essa notícia pegou todos os brasileiros de surpresa, pois essa iniciativa pode beneficiar milhares de pessoas em todo o Brasil.

devolução do imposto pega brasileiros de surpresa. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Devolução do dinheiro pago em impostos

O Ministério da Fazenda desenvolveu essa proposta como uma cashback para devolver os impostos essenciais para a população em situação de vulnerabilidade social. Fernanda Santiago, que é assessora do Ministério da Fazenda, diz que esse sistema vai beneficiar 72 milhões de pessoas.

O principal objetivo é que esse novo imposto sobre bens e serviços vai ser criado com a Reforma Tributária que no caso está em análise no Congresso Nacional, e que vai ser parecido com o imposto sobre o Valor Agregado (IVA) que está em mais de 100 países, ou seja, esse novo tributo vai unificar em 5 impostos de consumo:

1 – Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)

2 – Programa Integração Social (PIS)

3 – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)

4 – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)

5 – Imposto sobre Serviços (ISS).

Quem tem direito a essa restituição

A Reforma Tributária deseja instaurar a devolução dos impostos para os brasileiros mais carentes e conforme os dados oficiais, essa reforma pode gerar uma boa economia em nosso país de no mínimo 12% durante 15 anos e isso equivale a R$ 1,2 trilhão a mais no PIB (Produto Interno Bruto) em 2023.

Ainda não tem informações com detalhes como será esse mecanismo de cashback e como vai funcionar essa restituição dos impostos para os brasileiros que estçao em situação de vulnerabilidade social. Porém, essa proposta ainda vai ser discutida no Congresso Nacional para começar a ser implementada no futuro, todos estão em aguardo da resposta.

