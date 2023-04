ATENÇÃO! 3 signos podem receber ÓTIMA NOVIDADE agora

Se você gosta de ler sobre astrologia e saber sobre signos e acredita, esse texto é para você! Diferente de outras astrologias, o horóscopo chinês é um pouco diferente pois é constituído por 12 signos animais e cada um é atribuído conforme o ano de nascimento, ou seja, cada signo representa uma característica.

Para quem não conhece muito, a astrologia oriental é relevante para quem deseja saber e conhecer um pouco mais sobre suas personalidades e também o que pode acontecer neste ano de 2023 em sua vida. Uma origem da China que já tem conexão com milhares de brasileiros que buscam consulta astrológica com o Feng Shui, que é um sistema taoísta que busca a harmonia nesses ambientes para ter a tranquilidade.

Por isso, nesse texto vamos descrever sobre 3 signos que nesse mês de abril vão ter uma ótima notícia.

Confira os signos que vão ter uma boa notícia nesse mês de abril. Imagem: zaie / FreePik

3 signos que terão boas notícias em abril

Lembrando que esses signos são conforme o horóscopo chinês

1 – Signo de rato

Do dia 5 a 10 de abril o signo de rato vai ser o primeiro a ter novidades em sua vida, as pessoas que se identificam com esse tipo de animal vão receber boas notícias em relação a vida profissional e trabalhista, recebendo boas propostas e oportunidade de fazer novos negócios.

2 – Signo de Dragão

Outro signo que os chineses destacaram para esse mês de abril é o de Dragão, especialmente na área financeira, eles podem conseguir um aumento do salário ou um bônus, será um mês bom para investimentos.

3 – Signo de Boi

Por último, podemos destacar o signo de boi, que vai trazer novidades em abril relacionado a esfera pessoal, ou seja, pode encontrar um bom amigo que não vê há anos, e isso vai trazer um grande significado na sua vida nesse exato momento que está passando.

Quero saber meu signo

Para você descobrir qual o signo seu em chinês é preciso conhecer o ano que você nasceu, ou seja, cada ano é atribuído um dos doze animais do zodíaco chinês, a ordem é essa: Rato, Boi, Tigre, Coelho, Dragão, Serpente, Cavalo, Cabra, Macaco, Galo, Cão e Porco.

Um exemplo, a pessoa que nasceu no ano de 1990 o signo é de Cavalo, lembrando que é bem diferente do horóscopo ocidental, pois o chinês não é determinado pelo mês que a pessoa nasceu e sim pelo ano.

