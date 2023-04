Nome sujo pode SUSPENDER O FIES? Entenda as limitações

Não é de hoje que muitos brasileiros sonham em entrar na universidade. Entretanto, há vários empecilhos que podem acabar retardando esse tão sonhado sonho. O Brasil é um país que possui várias possibilidades de ingressar na faculdade – dentre eles o FIES. Como todos sabem, é o financiamento estudantil. Entretanto, e aqueles estudantes com o nome sujo – pode participar do programa? Entenda todos os detalhes e como funciona.

Imagem: Jeane de Oliveira/ Noticiadamanha.com.br

FIES 2023

Bastante procurado principalmente pelos amantes da medicina – o FIES permite que o aluno estude em escolas privadas do país e pague apenas uma determinada quantia mensal referente ao curso. Os demais valores serão pagos posteriormente ao término da graduação. Entretanto, há algumas limitações que podem atrapalhar a vida de muitos.

Trata-se de um financiamento – é necessário que o estudante tenha um fiador que vá com ele até uma das agências parceiras do programa (Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal) e então feche o contrato! E se o estudante tiver o nome sujo, como fica? Até 2012, ele não conseguiria sequer realizar sua inscrição.

Entretanto, em 2013 ficou decidido que o estudante com o nome sujo poderá conseguir uma vaga no FIES, entretanto, há algumas limitações. Dentre as principais, o estudante não poderá usar a fiança solidária ou convencional.

A fim de compensar esse déficit, o estudante poderá usar o Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo como fiador do curso em questão. Entretanto, é necessário que a matrícula seja em alguma licenciatura, que o aluno seja bolsita parcial no ProUni e tenha renda famíliar de no máximo 01 salário mínimo e meio.

Portanto, todos os estudantes que desejarem podem ingressarem no FIES. Até mesmo os que têm nome sujo na praça. Claro que terão mais dificuldades, mas o Governo possui vários programas que facilita o acesso à universidade.

Leia mais: Consiga um certificado de Harvard: 65 cursos GRÁTIS e digitais

Como ter mais chances no FIES?

A primeira dica é ter um excelente desempenho no Enem. Embora muitas universidades aproveitem a época e recrutem o máximo possível de alunos – optar por universidades renomadas que realmente fazem um bom processo seletivo é o recomendado a fim de ter uma excelente preparação acadêmica.

Desse modo, é importante que o candidato consiga se encaixar em todos os critérios estipulados. Isto é, de renda. A fim de ter a possibilidade de conseguir bolsas integrais nos cursos em questão. Lembrando que após a conclusão do curso o aluno terá que pagar o valor integral – diluído em várias parcelas.

Portanto, ter um bom desempenho no Enem e dados reais – garantem que a vaga será preenchida corretamente e posteriormente os dados validados. Caso o FIES não seja uma opção agradável, visto que posteriormente deverá ser pago aos bancos em questão, o Governo possui o SISU e ProUni, a fim de garantir o acesso democrático à universidade.

Em 2023 ainda terá uma nova etapa do FIES, e é o momento certo para uma nova tentativa. E pode ficar tranquilo, caso esteja negativado – ainda é possível concorrer a uma vaga.