Limite do cartão de crédito para fazer PIX; aprenda como usar

Não é de hoje que os brasileiros conhecem o Pix. Criado há alguns anos, a modalidade de transferência bancária se tornou rapidamente na mais usada no país. Devido não possuir taxas de transação, cada vez mais os pequenos e grandes empresários aderiram. Em alguns casos, há taxas cobradas. Em razão da quantidade de transferências, valores, etc. Mas para os usuários “comuns” é gratuito e sempre será. A grande questão é que agora é possível realizar Pix de maneira simples e fácil. Isto é, usando o limite do cartão de crédito. Os juros são controlados e definidos durante o procedimento. Entenda como funciona e quem tem direito.

Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Quem pode fazer o Pix parcelado?

Nem todos! É necessário que a instituição bancária tenha suporte para isso, ou o banco responsável permita o uso de cartões de crédito de terceiros. E além disso, o usuário precisa ter um limite disponível de crédito. Ou seja, só é permitido fazer isso os usuários que têm cartão de crédito aprovado.

Com isso, o valor do limite do cartão de crédito poderá ser convertido em Pix – algumas instituições bancárias não permitem que o Pix seja realizado para o mesmo CPF cadastrado na conta.

Empresas como Inter, Nubank, Digio e PicPay fornecem o serviço para os clientes. Alguns bancos não cobram pelo procedimento quando é realizado sem qualquer parcelamento. A operação já era realizada de maneira semelhante por algumas instituições de crédito.

Na qual trocavam o limite do cartão de crédito por dinheiro – no geral, usando maquinetas próprias ou parcerias com os bancos envolvidos. Entretanto, agora é possível realizar pagando o mínimo possível – mediante o pagamento de juros para a instituição responsável.

Leia mais: Empréstimo da CAIXA para NEGATIVADOS: assim você consegue até R$ 100 mil

Como fazer o Pix parcelado?

É bem simples! Antes de tudo é necessário ter o limite necessário no cartão de crédito. Caso queira realizar um Pix de R$ 1000, é necessário que tenha no cartão de crédito o limite livre de R$ 1000 e assim por diante. Este valor poderá ser repassado para o destinatário e pago mediante parcelas.

A partir da quantidade de parcelas, maior será o valor dos juros. Lembrando que não são valores fixos por parcelas, mas variáveis – que rodeiam entre 3,49% a 9,99%.

Portanto, o procedimento é padrão em todas as instituições bancárias. Veja o passo a passo a seguir e entenda como é feito.

Entre no aplicativo do banco;

Escolha a opção Pix e vá até Pix parcelado;

Escolha o cartão de crédito, o valor e a quantidade de parcelas;

Escolha o destinatário;

Visualize as informações: taxa de juros, etc. E finalize a operação.

Prontinho! Caso o usuário tenha o limite disponível, o dinheiro irá cair na hora. Desse modo, na próxima fatura o valor referente ao parcelamento será contabilizado. Portanto, é um procedimento bem simples de ser feito e que possui vários benefícios e facilidades para o usuários.