Cadastro Único: regras para ter CNH de graça em 2023

Muitos brasileiros sonham em conseguir a tão desejada Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Entretanto, na maioria das cidades o preço médio é de R$ 2 mil. Tornando-se bem distante da realidade de muitos cidadãos. Por isso, o Governo Federal em parceria com o Detran está abrindo novas vagas para a CNH Social. Entretanto, é necessário ter cadastro ativo no Cadastro Único a fim de ter direito ao programa. Entenda como funciona e quem tem direito.

Confira como se inscrever para ter a CNH de graça. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

CNH Social 2023

O programa possui como intuito arcar os custos da primeira habilitação dos brasileiros ou inclusão de categoria. Na maioria dos municípios é limitado a categoria B. Sendo necessário simplesmente realizar o cadastro no site do Detran local.

Visto que os dados apresentados devem ser comprovados, caso contrário, o cidadão não terá direito ao programa. A CNH Social já habilitou vários motoristas e nesse ano de 2023 deverá vir com tudo para as cidades.

É válido lembrar que apenas brasileiros maiores de 18 anos podem participar do programa. Visto que é a idade mínima necessária para adesão ao programa. A seleção acontece mediante a apresentação de alguns critérios – período de realização da inscrição, renda familiar, tempo de desemprego, etc.

As fases da CNH Social são bem simples e diretas. Começando pela inscrição, documentos, teste teórico e prático e finalmente a emissão da CNH.

Como se inscrever na CNH Social?

O processo é bem simples e deve ser realizado no site oficial do Detran. Alguns estados brasileiros já aderiram à CNH Social. Entretanto, não é a qualquer momento que a inscrição pode ser realizada. No geral, os estados anunciam dias antes – a fim de que os residentes se preparem.

Os estados que já aderiram:

Acre

Bahia

Ceará

Distrito Federal

Espírito Santo

Goiás

Maranhão

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Pará

Paraíba

Pernambuco

Rio Grande do Norte

Rio Grande do Sul

Roraima

Ou seja, os estados acima já fizeram pelo menos uma edição do programa. E neste ano de 2023 hão de fazer novas edições da CNH Social. Lembrando que para se inscrever é bem simples.

Entre no site do Detran de seu estado;

Clique em CNH e depois em CNH Social;

Preencha os dados solicitados e finalize o requerimento.

É bem simples! Em alguns estados é obrigatório que o cidadão esteja cadastrado no Cadastro Único – então, é necessário apresentar o número de inscrição. Ademais, basta aguardar a lista oficial que sai. Às vezes sai no Diário Oficial do estado ou no site oficial do Detran.