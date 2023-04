Consulta do Bolsa Família de maio está liberada pelo CPF

Já faz algum tempo que o Governo Federal anunciou que milhões de cadastros do Bolsa Família seriam bloqueados. Desse modo, a cada mês é uma nova surpresa para os beneficiários. Visto que já é possível consultar o Bolsa Família deste mês – a fim de ver se terá ou não direito. Lembrando que em pouco tempo, quase 2 milhões de cadastros foram suspensos – todos cadastros irregulares. Alguns beneficiários receberam a informação através do SMS.

Bolsa Família de Abril

Portanto, neste mês de abril o valor pago será de R$ 600 com adicional de R$ 150 para famílias que têm crianças entre zero e seis anos. Visto que neste mês não haverá o repasse do Vale-Gás.

O benefício adicional é pago mediante uma porcentagem sobre o valor do gás de cozinha. Podendo ser de 50% ou 100

% do valor total. No mês de junho será pago o adicional de R$ 50 para jovens de até dezoito anos.

Com isso, há uma gama de benefícios que estão sendo estudados a fim de serem entregues aos brasileiros. E com isso, haverá uma fiscalização mais rígida, a fim de que os brasileiros que receberem o benefício de maneira equivocada, percam o direito.

Desse modo, é importante averiguar mensalmente acerca das informações propostas no sistema e a conta do Bolsa Família. Para ter certeza sobre a permanência ou não no programa. No início do ano, dos 10 milhões de cadastros irregulares, 6 deles eram de famílias unipessoais.

Como consultar o Bolsa Família?

É importante consultar o Bolsa Família para evitar ter surpresas no fim do mês. Desse modo, mensalmente as famílias precisam realizar a consulta mediante o CPF para verificar o valor pago, parcelas, etc.

Com essas informações, poderão ter a plena segurança de que precisam. E com isso, evitar surpresas desagradáveis durante o período de saque do benefício.

Para consultar o benefício é necessário que o beneficiário realize o download do aplicativo Bolsa Família ou Caixa Tem. E então, realize o login mediante o CPF e senha cadastrada.

Desse modo, será possível analisar a conta. Caso a conta tenha sido bloqueada, então, aparecerá uma mensagem indicando o erro e falando sobre o bloqueio em si.

Portanto, é desse modo que é realizada a consulta por CPF. Caso o usuário já tenha o aplicativo – basta abrir constantemente e visualizar se segue normal ou com alguma mensagem informando algum tipo de erro ou problema no programa social.

Espera-se que até o fim do ano mais de 6 milhões de cadastros irregulares serão suspensos – dando lugar aos brasileiros que realmente necessitam.