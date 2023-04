GRANDE BENEFÍCIO é anunciado pela CAIXA para alguns brasileiros

Dinheiro? Todos precisam, principalmente quem possui alguma deficiência, já que para essas pessoas, o mundo traz mais dificuldades e para isso, é preciso que elas adquiram alguns produtos que consigam trazer mais conforto para o seu dia a dia. E pensando nisso, a Caixa Econômica Federal, acaba de lançar uma linha de crédito especial para essas pessoas, o chamado Crédito PcD Caixa, entenda como ele funciona e quem tem direito a usá-lo.

Como irá funcionar a linha de crédito?

O benefício irá conceder subsídios para as pessoas que possuem alguma deficiência e precisam comprar equipamentos para facilitar o seu dia a dia, como produtos e serviços de tecnologia assistiva. Mas como todos sabem, os produtos desse nicho são bastante caros.

Por isso, o governo federal em parceria com a Caixa, irá fornecer ajuda para que tais itens sejam comprados, os equipamentos servem para facilitar e otimizar o dia a dia dessas pessoas, então, envolvem vários equipamentos e facilitadores, que trazem uma maior inclusão para os seus usuários.

Com a linha de crédito inédita que estará sendo disponibilizada para os usuários, as pessoas irão ter uma maior facilidade para comprar ou reformar os itens que elas já possuem. De acordo com as informações, o projeto deve entrar em vigor ainda neste mês de abril.

A linha de crédito é exclusiva para PcD

A nova linha de crédito da Caixa é totalmente diferente de todas as outras que já existiram, uma vez que ela possui apenas um objetivo: subsidiar a compra ou reforma das tecnologias assistivas da PcD. Então, ela deve custear itens que estão dentro da portaria nº 10.321 de 2022, a saber:

Cadeira de rodas;

Próteses;

Órteses;

Aparelhos auditivos;

Adaptação de imóveis e veículos;

Sistemas para controlar o ambiente e softwares de computador.

Todos os interessados devem ir de maneira presencial até uma agência da Caixa, portando documentos de identificação, como RG e CPF, além de comprovante de renda e de residência. A depender do caso, pode ser que seja exigida uma receita médica especificando qual tecnologia o paciente deve fazer uso.

Caso o crédito seja aprovado para o usuário, ele receberá uma cartão de crédito, para comprar o item ou serviço em alguma das empresas que são credenciadas para isso, é preciso que ela emita NF também. Com a nota, o banco irá pagar a empresa diretamente na conta do vendedor. Lembrando que a linha de crédito possui valores atrativos, para ajudar ainda mais as pessoas PcD.

