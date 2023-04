Passo a passo para entrar no Bolsa do Povo em 2023 para receber benefícios

Os brasileiros contam com inúmeras iniciativas pensadas exclusivamente para as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. E os que moram no estado de São Paulo, especificamente, têm acesso à chamada Bolsa do Povo: uma iniciativa que, por si só, reúne diversos benefícios.

Ao contrário do Bolsa Família, por exemplo, não se trata de um único repasse único a ser feito mensalmente, mas sim de diversos repasses específicos ao qual a população pode ter acesso.

Logo, as inscrições para se tornar um beneficiário em 2023 também funcionam de forma diferente, conforme será explicado no decorrer da leitura do artigo a seguir.

O Bolsa do Povo conta com diversos benefícios que estão com inscrições abertas | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O que é o Bolsa do Povo e a quais benefícios ele dá direito

Como citado acima, o Bolsa do Povo não é uma iniciativa do Governo Federal, a exemplo do Bolsa Família, mas sim uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo.

Ele existe desde o ano de 2021, quando João Dória estava em sua gestão, e segue sendo oferecido à população paulista por Tarcísio de Freitas, atual governador do estado.

Sua criação, entre outros motivos, se deu pela necessidade de ajudar na diminuição da pobreza: não é à toa que, atualmente, pelo menos 500 mil pessoas sejam beneficiadas com mais de 10 benefícios diferentes.

O que diferencia o Bolsa do povo de outros programas sociais brasileiros, por sinal, é o fato de que ele engloba não só repasses pensados a fim de ajudar a população financeiramente, mas também engloba iniciativas que ajudam o cidadão a desenvolver suas habilidades e entrar no mercado de trabalho, por exemplo.

Como se inscrever para receber os benefícios ofertados

Entre os benefícios aos quais o Bolsa do Povo dá direito podemos citar:

O benefício Viva Leite

Consiste na oferta mensal de leite para crianças e idosos que se encontram na chamada situação de risco nutricional.

Trata-se de um completo alimentar completo, a fim de evitar doenças causadas por falta de vitaminas.

O benefício Bolsa Empreendedor

Como o próprio nome dá a entender, esse benefício é voltado para todas as pessoas que já empreendem, ou mesmo para aquelas que não empreendem, mas estão desempregadas e buscam uma oportunidade.

Com esse auxílio elas podem se qualificar e se formalizar devidamente, por exemplo.

O benefício Bolsa Trabalho

Neste outro exemplo de benefício oferecido pelo Bolsa do Povo, o cidadão desempregado, e em situação de vulnerabilidade social, consegue uma oportunidade dentro dos órgãos públicos.

Atualmente, em 2023, existe um total de 17 benefícios que estão sendo ofertados, valendo frisar que quem possui interesse em um ou mais deles deve fazer a inscrição diretamente na página que diz respeito ao benefício de interesse.

Ou seja: não existe uma inscrição unificada, que dê direito a todos eles.

É importante compreender, ainda, que nem sempre todos os benefícios estarão com inscrições abertas, sendo necessário checar essa informação diretamente no site www.bolsadopovo.sp.gov.br.

