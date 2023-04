Inscritos no Cadastro Único podem receber TODOS estes benefícios do governo

Não é de hoje que os brasileiros conhecem o Cadastro Único. Ele é bastante relacionado com o Bolsa Família. Entretanto, existem vários benefícios ligados a ele que poucos conhecem. Dentre eles, benefícios e programas voltados à saúde, finanças e economia. Veja abaixo todos os detalhes sobre o Cadastro Único e os benefícios ligados a ele.

Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br.

Cadastro Único 2023

Através do Cadastro Único o Governo Federal tem acesso a todas as informações referentes as famílias inscritas. Bem como quantidade de membros, renda per capita e familiar, etc. Desse modo, é uma maneira do Governo ter controle da situação econômica do país.

Por esse motivo é através do Cadastro Único que os brasileiros têm acesso ao Bolsa Família. Visto que os critérios para sua adesão é mediante a renda mensal familiar. Além do Bolsa Família, existem tantos outros programas do Governo que beneficiam os brasileiros.

Para fazer a inscrição é necessário ir até o CRAS local. Entretanto, o pré-cadastro pode ser feito através do aplicativo Cadastro Único. É necessário comprovar todas as informações pessoalmente no centro de referência.

É necessário ser de baixa renda para ter acesso ao cadastro único. Lembrando que cada programa do Governo possui seus próprios critérios de renda, quantidade de membros, etc.

Quais programas estão ligados ao Cadastro Único?

Desse modo, existem alguns programas ligados ao Cadastro Único que poucos conhecem. Entretanto, que são de suma importância para a vida dos brasileiros. Dentre os programas sociais – estão programas ligados ao desenvolvimento social, de renda, etc. Conheça alguns deles abaixo.

Bolsa Família: sem sombra de dúvidas um dos programas mais famosos e popular. É o principal programa de distribuição de renda brasileiro. Atualmente paga valores de R$ 600 mensais e parcelas fixas de R$ 150 para famílias que têm crianças entre zero e seis anos.

Benefício de Prestação Continuada (BPC): o BPC é um dos programas mais importantes do Brasil. Ele é o responsável por distribuir renda para idosos com idade superior aos 65 anos que não possuem renda e pessoa com defiência física de qualquer idade.

Minha Casa Minha Vida: é o programa habitacional mais popular no país. Através do programa é possível obter o financiamento para residências a famílias que tem renda de até R$ 7 mil.

Tarifa Social: também chamado de “baixa renda” é responsável por abater a tarifa elétrica das famílias de baixa renda. Com isso, é possível obter descontos de até 70% na conta elétrica.

Portanto, esses são alguns dos benefícios mais importantes ligados ao Cadastro Único. Lembrando que todos possuem seus próprios critérios de adesão. Sendo limitados a renda, grupo familiar, etc.