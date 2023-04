Saque de R$ 6,2 mil do FGTS liberado para mais pessoas em abril

Boa notícia! Alguns trabalhadores terão direito a quase R$ 6,3 mil do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Entretanto, o motivo do saque não é tão feliz assim. Visto que os trabalhadores que terão direito são aqueles que residem em algumas cidades afetadas por desastres naturais. Veja abaixo as cidades listadas e quem tem direito.

Quando é possível fazer o saque do FGTS inativo – Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Caixa libera saques de até R$ 6,2 mil

A Caixa Econômica Federal está liberando o saque de até R$ 6,2 mil para os trabalhadores residentes nas cidades de Nova Laranjeiras – Paraná e Cataguases – Minas Gerais. Essa modalidade de saque faz parte do saque referente a calamidades públicas.

É necessário comprovar residência nessas cidades citadas. Os saques são repassados aos trabalhadores que possuem saldos nas contas do FGTS, seja inativa ou ativa.

Para realizar o saque não é preciso pagar nada, entretanto, é necessário tomar cuidado com algumas situações. A Caixa Econômica Federal não cobra qualquer valor pela liberação. Caso o trabalhador tenha optado pela modalidade de saque nos últimos 12 meses – não conseguirá sacar novamente.

Há outras cidades brasileiras aptas ao saque calamidade. É possível ver a relação no site oficial da Caixa Econômica Federal. Veja a lista completa das cidades através desse link ao lado https://bit.ly/3zClFp9.

Visto que apenas os trabalhadores registrados possuem direito. Lembrando que todo trabalhador que atua sob regime CLT possui direito ao FGTS e tantos outros benefícios trabalhistas.

O saque calamidade é bastante requisitado pelos trabalhadores. A finalidade do repasse é amenizar os impactos ocasionados pelas tragédias. É válido lembrar que o valor é subtraído do saldo do FGTS, ou seja, há apenas uma antecipação dos valores. É possível antecipar até R$ 6,2 mil.

Como sacar o valor de até R$ 6,2 do FGTS?

O primeiro passo é verificar se está presente em uma das cidades listadas pelo link acima. Caso sim, basta seguir os passos abaixo.

Entre no aplicativo Meu FGTS;

Clique na opção de “Saque calamidade”;

Anexe os documentos necessários;

Clique em enviar o requerimento.

Pronto! Feito isso basta aguardar alguns dias até que a Caixa Econômica Federal analise os dados em questão. Feito isso, ela irá enviar uma notificação e o dinheiro irá cair na conta corrente cadastrada.

Visto que o procedimento é bem simples e pode ser realizado por qualquer brasileiro. Não é necessário o pagamento de adicionais, entretanto, é necessário visualizar os prazos estipulados por cada cidade. Portanto, é importante que o saque seja feito corretamente. Em nosso site temos as melhores informações acerca dos saques.