Quanto vale sua saúde? Conheça os remédios MAIS CAROS do mundo

Ao ficarmos doentes é comum irmos até uma farmácia e com pouco dinheiro sair de lá com uma solução para a nossa doença, todavia, há pessoas que não conseguem fazer isso e para terem um medicamento que consiga curá-las elas precisam desembolsar milhões de reais, a principal questão é: e quem não pode pagar? Infelizmente, essas pessoas são a maioria. Portanto, confira a lista com os medicamentos mais caros do mercado, o terceiro vai surpreender você.

Por que tão caros?

De acordo com os laboratórios que produzem tais medicamentos, o alto valor é por conta do preço gasto em pesquisas a fim de desenvolver os medicamentos citados e em sua maioria, são para doenças raras, que tem por definição, ser aquela doença que a cada 100 mil pessoas, atinge apenas 65 no máximo. Então, se ela não consegue lucrar na quantidade, precisa lucrar no valor. Confira os mais ‘salgados’.

Zolgensma – Quase 12 milhões de reais

O remédio citado neutraliza os efeitos da atrofia muscular em crianças que fazem uso do medicamento até os seus 2 anos de idade. A doença atinge em sua maioria crianças e acomete os movimentos do seu corpo. O tratamento é realizado usando o zolgensma e dura cerca de 5 anos e a aplicação da medicação ocorre em dose única.

Luxturna – 4,3 milhões de reais

O medicamento em questão, garante que os pacientes não percam sua visão, por conta de uma doença rara chamada de distrofia hereditária da retina. A aplicação também ocorre em dose única. Ele não é ofertado pelo SUS, portanto, caso o paciente não consiga pagar, precisa recorrer à justiça.

Veja também: BOMBA! Remédios podem ficar até 6,8% mais caros a partir de abril

Quanto mais rara for a doença, mais caro será o tratamento

Ravicti – 4 milhões de reais

O medicamento também encontra-se na lista dos mais caros do mundo. A sua finalidade é evitar que haja o acúmulo de amônia no sangue em pessoas que sofrem com disfunções do ciclo da ureia. Uma vez que a regulagem de amônia no sangue é de suma importância para a saúde de todas as pessoas.

Carbaglu – a depender do tempo de tratamento pode variar entre 2 milhões a 4 milhões de reais

O medicamento citado é amplamente usado para tirar o excesso de amoníaco do sangue, tal condição é causada pela falta de uma enzima hepática. Todo o tratamento pode durar até 07 anos.

Spinraza – 300 mil

Em relação aos demais medicamentos, esse está barato. Ele é usado para o tratamento de AME e engloba todos os tipos da doença. Ele foi incorporado pelo SUS há dois anos e também pode ajudar pessoas com AME tipo 1 e 2.

Então, sabia desses altos valores? Acredito que não. Agradeça e seja grato pela sua saúde, a falta dela, pode te causar danos intangíveis.

Veja também: Precisa de DENTISTA BARATO? SUS oferece serviços completos no Brasil