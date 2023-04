Como consultar o Cadastro Único e realizar a inscrição corretamente em abril?

Já faz algum tempo que o Cadastro Único faz parte da vida dos brasileiros. Através dele o Governo Federal tem acesso as informações referentes a situação econômica e financeira das famílias brasileiras. Com ele é possível verificar as famílias que vivem sob pobreza ou extrema pobreza no país. Através do Cadastro Único as famílias brasileiras têm acesso a uma série de programas sociais – em especial o Bolsa Família.

Cadastro Único 2023

O Cadastro Único é voltado para as famílias de baixa renda brasileira. Através dele é possível liberar o acesso a vários programas sociais. Como o Bolsa Família, Tarifa Social, Brasil Sorridente, etc. Uma série de benefícios dentro de um único cadastro.

A grande verdade é que nos últimos anos muitos brasileiros fraudaram sua entrada no programa. Em razão da pandemia – o sistema de fiscalização dos órgãos públicos enfraqueceu, dando margem a pessoas de má índole.

Desse modo, somente neste mês de janeiro – existiam mais de 10 milhões de cadastros irregulares do Bolsa Família. Todos oriundos de dados equivocados do Cadastro Único. Visto que nele é preenchido a renda mensal, quantidade de membros familiar, etc.

A fim de facilitar o pré-cadastro, análise e consulta – o Governo Federal lançou uma nova ferramenta para auxiliar os brasileiros nessa empreitada. Pelo aplicativo do Cadastro Único é possível ter acesso a todas as informações relevantes sobre o serviço.

O Cadastro Único é totalmente gratuito e nenhuma taxa deve ser cobrada para a aprovação nele ou em qualquer programa social oriundo do CadÚnico. Caso isso ocorra, as autoridades competentes devem ser contatadas.

Como consultar o Cadastro Único?

Através do aplicativo disponível para Android e iOS, é possível consultar os dados do cadastro único e realizar o pré-cadastro. Lembrando que o cadastro permanente deve ser feito através do CRAS local – entretanto, o pré-cadastro e demais consultas podem ser feitos pelo aplicativo.

Baixe o aplicativo Cadastro Único na loja de aplicativos;

Faça login usando os dados solicitados;

Clique em “Consultar cadastro” ou “Realizar cadastro”;

Pronto!

Os demais passos são intuitivos e através deles são possíveis realizar a consulta ou pré-cadastro do CadÚnico. Lembrando que todas as informações apresentadas no pré-cadastro devem ser comprovadas pessoalmente – caso contrário, o cadastro não será aprovado.

Através do Cadastro Único os brasileiros têm acesso a tantos outros programas municipais. Bem como a CNH Social, casamento comunitário, etc. Ou seja, é a porta de entrada para a maioria de programas do Governo Federal e estadual do Brasil.