Saque GRÁTIS é encerrado por um dos bancos mais famosos do país

Os brasileiros já estão acostumados com taxas e taxas, entretanto, às vezes surgem alguns bancos que oferecem serviços gratuitos – como por exemplo, o saque. O Banco Inter é um dos bancos digitais mais populares do país, um de seus principais diferenciais era a possibilidade de realizar saques gratuitos ilimitados. Entretanto, nesta última semana foi divulgada uma nota oficial na qual surpreendeu a todos!

Banco Inter suspende saques gratuitos

Portanto, o Banco Inter informou que a partir do dia 1° de maio de 2023 os saques gratuitos iriam sumir. Isto é, após o limite estabelecido. Com isso, o banco informou que serão quatro saques gratuitos para os correntistas do banco. A partir do 5° saque mensal, o cliente deverá desembolsar o valor de R$ 5,90.

Isto é, mediante o custo de operação. Com isso, os clientes PF (Pessoa Física) deverão ter essa limitação. Os demais clientes terão vantagens – isto é, One, Black e Win. Podendo sacar de modo ilimitado como de costume.

Com isso, caso o cliente queira sacar R$ 50, é necessário que ele possua em conta R$ 55,90. Caso contrário, o saque não poderá ser efetuado. A medida já era usada por vários bancos, como o Nubank.

Em nota oficial, o banco informou que a medida deu-se em conta dos inúmeros serviços gratuitos que já são ilimitados e que estão disponíveis em todo o país. Como é o caso do Pix, Pix Saque e Pix Troco, etc. A novidade chamou a atenção de muitos brasileiros, visto que foram pegos de surpresa.

Mudança não impactará a maioria dos clientes

Embora todos usem Pix, é normal que às vezes seja necessário realizar algum tipo de saque. Desse modo, o Banco informou que essa mudança não irá impactar cerca de 99,4% dos clientes – visto que apenas 0,6% realizam saques mais de 04 vezes ao mês.

Desse modo, para os clientes que não realizam muitos saques – a mudança não irá afetar em nada. Entretanto, os demais clientes irão precisar desembolsar um valor extra para realizar essa ação.

Por mais que pareça mínimo, a cada 10 saques extras o cliente irá desembolsar quase R$ 60. Ou seja, é importante ser usado com cautela. Entretanto, caso seja de fato necessário os saques, poderá contar com 4 gratuitos todos os meses ou realizar upgrade de conta e ter saques ilimitados novamente.

Lembrando que os saques podem ser feitos mediante o cartão físico Inter em qualquer rede de Bancos24Horas.