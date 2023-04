FISCALIZAÇÃO convocará mais pessoas: se você recebe o Bolsa Família saiba o que fazer

Meses atrás todos os beneficiários do Bolsa Família começaram a ouvir falar no processo de “pente-fino” que o Governo Federal iria adotar. Aliás: a população como um todo que acompanha o cenário político do país, principalmente no que diz respeito à oferta de benefícios sociais, teve acesso a esse assunto.

E a verdade é que, embora muitas pessoas beneficiárias ainda não saibam, tal assunto ainda está extremamente em alta.

No que podemos chamar de “primeira fase do pente-fino”, mais de 2 milhões de famílias foram simplesmente excluídas do Bolsa Família, de acordo com o que afirma Wellington Dias, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

Porém, como explicado por meio da leitura do artigo a seguir, a fiscalização, nesse sentido, ainda se mantém ativa.

Por que mais beneficiários do Bolsa Família serão convocados

É oficial: mais famílias que fazem parte do Bolsa Família serão convocadas para o processo de fiscalização desse programa. Afinal, como já havia sido informado anteriormente, o “pente-fino” não foi criado para ser algo pontual, a ser adotado somente na retomada oficial dos repasses desse programa.

Trata-se de um processo que ainda tende a durar por muitos meses, sempre com o objetivo de identificar todas as famílias que estão recebendo as mensalidades de forma indevida.

Assim, uma vez retiradas do Bolsa Família, essas pessoas permitirão que exista mais vantagem financeira para as contas públicas e, ainda, abrirão espaço para que as famílias realmente necessitadas possam receber os repasses.

Da mesma forma como foi feito desde o início, a convocação será feita por meio do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), no qual o beneficiário deverá comparecer, respeitando o dia e o horário agendados, a fim de que possa contribuir para a averiguação de seus dados.

Tais dados, por sua vez, são aqueles inseridos dentro do Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), e que devem corresponder completamente com a realidade do cidadão.

O que deve ser feito para esse benefício não ser perdido

Toda pessoa que for chamada para a fiscalização do Cadastro Único, portanto, deverá obrigatoriamente comparecer ao CRAS mais próximo de sua casa, para comprovar que as informações inseridas neste cadastro são verdadeiras e até mesmo para fazer as atualizações que se julgarem necessárias.

Quem não mentiu em relação aos dados informados, e atualiza seu cadastro a cada nova atualização familiar (quando nasce mais uma criança, por exemplo), também deverá ir ao CRAS se convocado, mas não terá com o que se preocupar.

Mais de 10 mil funcionários foram contratados a fim de tornar o processo mais ágil e identificar os beneficiários que estão recebendo o benefício de forma indevida, levando-os até mesmo a perder os repasses.

Por fim, vale relembrar que em 2023 o Bolsa Família poderá ser perdido também nos casos em que as crianças não forem devidamente vacinadas, ou não estejam frequentando a escola, por exemplo.

