PIS/PASEP retroativo deve ser pago no mês de abril; entenda

Boa notícia! Se tem algo que o brasileiro adora é dinheiro extra. Neste mês de abril o Governo Federal anunciou que será pago o PIS/Pasep retroativo para algumas pessoas. De acordo com a Dataprev – alguns trabalhadores tiveram erros de processamento em seus repasses, então, não conseguiram realizar o saque nos meses passados. Portanto, agora esses trabalhadores terão novamente uma chance – veja as datas e quem tem direito.

Imagem: Jeane de Oliveira. / noticiadamanha.com.br

Abono salarial bloqueado

O Brasil está realizando os repasses dos abonos referentes ao ano de 2021. Lembrando que devido a pandemia, os repasses tiveram um atraso de até dois anos. Com isso, somente em 2025 é que será pago o abono referente a este ano. Claro, se não houver um reajuste até lá.

Entretanto, de acordo com a Dataprev, mais de 2,5 milhões de trabalhadores tiveram os seus repasses retidos. E então, tiveram que passar por uma nova fase de processamento. A análise será liberada para o público neste próximo dia 05 de abril.

Então, os trabalhadores que estiverem aptos a conseguirem os repasses – irão poder sacar os valores já neste mês de abril. O calendário oficial terá repasses realizados entre os meses de fevereiro e julho.

Dados indicam que nestes meses será distribuído para os trabalhadores aptos mais de R$ 20 milhões. Lembrando que os benefícios são pagos pela Caixa Econômica Federal (PIS) e Banco do Brasil (Pasep).

Quem tem direito ao abono?

O abono será pago neste dia 17 aos brasileiros aptos. Pode estar sendo verificado no aplicativo da Caixa ou Banco do Brasil. Os trabalhadores que iriam receber os repasses em fevereiro ou março e tiveram o repasse retido por algum motivo e passar pela nova análise, poderá receber o dinheiro. O resultado final sairá até o dia 05 de abril. Posteriormente os valores serão pagos.

Visto que os trabalhadores que nasceram nos meses entre janeiro e abril e não conseguiram realizar o saque, poderão sacar os repasses retidos logo após chegarem os valores. Caso haja um desencontro e o trabalhador não consiga realizar o saque, precisa esperar que haja novas etapas para realização do saque. Geralmente há duas ou três repescagens durante o ano.

Embora esteja em processamento, a Dataprev ainda não divulgou oficialmente a quantidade de brasileiros que estarão aptos a receberem os repasses. Entretanto, dados avaliam que mais de 2 milhões de trabalhadores tiveram seus repasses impedidos.

O resultado final sairá neste próximo dia 05, portanto, será possível consultar os dados e estimativas pelos canais oficiais do Ministério do Trabalho. Os saques poderão ser realizados em qualquer agência da Caixa ou Banco do Brasil – mediante seus respectivos benefícios. É importante o titular estar presente.