BPC: aprenda a solicitar o benefícios ATUALIZADO em 2023

Não é de hoje que o Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um dos principais meios de distribuição de renda para alguns brasileiros que estão sob vulnerabilidade social. Isto é, o BPC é voltado para idosos com idade superior a 65 anos ou pessoas deficientes com qualquer idade – claro, que cumpra os requisitos estipulados. Mensalmente vários cadastros são enviados ao Governo Federal. Entenda como funciona o programa e como solicitar.

BPC – magem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

BPC 2023

Neste ano de 2023 o BPC sofreu um reajuste salarial, indo para R$ 1.302. Espera-se que no dia 1 de maio ele também aumente para R$ 1.320. Visto que o BPC é um benefício que possui como base salarial o salário-mínimo brasileiro.

Portanto, ele é repassado aos brasileiros que estão sob vulnerabilidade social. Lembrando, que é necessário ser idoso com idade superior a 65 anos ou deficiente físico de qualquer idade.

Há critérios de renda, que não é possível ter renda superior a 1/4 do salário-mínimo no caso dos idosos. Tudo indica que até o fim do ano será aprovado um Projeto de Lei (PL) que irá isentar os beneficiários oriundos de deficiência física a terem uma renda máxima per capita em alguns casos.

O benefício pode ser solicitado através da internet, e para muitos é conhecido como uma aposentadoria. Entretanto, trata-se de um benefício assistencial, ou seja, não é previdenciário. Desse modo, não é herdado – sendo de uso apenas do titular.

Para ter direito ao BPC, é necessário que o brasileiro solicitante cumpra os seguintes requisitos:

Estar inscrito no Cadastro Único e com todos os dados devidamente atualizados;

Ter 65 anos ou mais ou possuir qualquer tipo de deficiência física ou menta que a impeça de exercer suas atividades profissionais;

Renda familiar de no máximo 1/4 por pessoa.

Pronto! Estando dentro dos requisitos acima, o brasileiro já conseguirá solicitar o BPC. De maneira rápida, fácil e sem estresse. Lembrando que pode demorar até 03 meses para ser analisado e aprovado.

Leia mais: ABRA O OLHO! Como identificar um comprovante de PIX falso

Como solicitar o BPC?

O BPC pode ser solicitado através do aplicativo Meu INSS. Lembrando que é necessário estar com os dados devidamente atualizados e corrigidos no Cadastro Único. Visto que através dele o INSS obtém acesso a todos os dados e informações sobre o beneficiário.

Entre no aplicativo Meu INSS;

Selecione a opção “Benefício de Prestação Continuada;

Clique em “Solicitar benefício”;

Anexe os documentos e envie o requerimento.

Pronto! O aplicativo pode ser baixado em qualquer dispositivo celular seja Android ou iOS. Qualquer dúvida pode ser contatado o telefone 135 – a fim de obter mais informações diretamente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e conseguir obter todos os detalhes sobre o processo de cadastro.