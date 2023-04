Já foi PROGRAMADO: novo BLOQUEIO de contas do Bolsa Família em abril

Não é de hoje que os brasileiros sabem que o Bolsa Família irá bloquear os cadastros que não estão aptos. Há dois meses atrás tornou-se popular o SMS que muitas famílias estavam recebendo indicando a suspensão do benefício. Entretanto, após mais de 1 milhão de cadastros bloqueados – o Bolsa Família terá uma nova varredura de cadastros irregulares e acontecerá um novo bloqueio de contas neste mês de abril.

Bloqueio Bolsa Família – Nova fase | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Recebo o Bolsa Família, devo me preocupar?

O Novo Bolsa Família foi lançado no mês passado, e já foi responsável pelo repasse para mais de 21 milhões de famílias. Portanto, nem todos os beneficiários do Bolsa Família têm que se preocupar sobre os bloqueios de contas. Visto que isso só ocorrerá com os beneficiários que estão cadastros no programa de maneira irregular.

Tanto que os beneficiários que tiveram seus repasses bloqueados de maneira incorreta – podem entrar em contato com o órgão público a fim de reaver o programa social. O ponto fácil de acesso é o CRAS local.

Desse modo, neste varredura deste mês para a nova adesão de beneficiários do Vale-Gás, há de incluir uma varredura que irá indicar a saída de muitas famílias do programa. Desse modo, os bloqueios não serão apenas neste mês ou no próximo – mas serão recorrentes durante todo o ano.

Lembrando que para evitar isso é importante que as famílias estejam devidamente registradas no Cadastro Único. Desse modo, com informações reais e atualizados. Caso a família cumpra estes requisitos – pode ficar tranquilos que nada irá acontecer.

Quem será bloqueado do Bolsa Família?

Não serão todas as famílias que serão bloqueadas. Apenas as que estão de maneira irregular no programa. Isto é, aquelas pessoas que fraudaram informações a fim de receber o benefício.

Isto é, dado a época do Auxílio Brasil. Visto que durante a pandemia as regras de adesão tornaram-se menos rígidas em decorrência do período que o Brasil e o mundo estava vivendo.

Muitas famílias usaram de má fé para omitirem informações, e com isso, várias famílias começaram a receber o benefício sem terem direito. Outros até mesmo separaram os seus membros – com isso, criaram cadastros unipessoais irregulares.

Dentre os 10 milhões de cadastros irregulares do Bolsa Família, 6 milhões representavam os cadastros unipessoais dos brasileiros.

Portanto, as famílias que serão suspensas serão aquelas que omitiram informações ou preencheram de maneira equivocada. Bem como sobre renda per capita, quantidade de integrantes no lar e renda mensal total.

O Governo já está averiguando esses detalhes e irá bater de frente com esses cadastros. Com isso, há de retirar as pessoas que não precisam receber o benefício a fim de colocar os brasileiros que realmente estão sob vulnerabilidade social.