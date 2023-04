BOLSAS: 5 MIL VAGAS em cursinho preparatório para o ENEM

Não é de hoje que os estudantes brasileiros não medem esforços para estudar para o Enem. Seja online ou presencial – sempre há excelentes oportunidades de cursinhos. Há plataformas renomadas como Plataforma do Professor Ferretto ou Stoodi. Entretanto, também há excelentes opções gratuitas – e em sua grande maioria mediante a ajuda do Governo Federal em parceria com os municípios.

Estudantes podem ter acesso a cursinho gratuito para o Enem | Imagem de Лариса Мозговая por Pixabay

Cursinho para o Enem oferta milhares de vagas

O projeto é o Acelere no Enem. Um dos cursinhos gratuitos mais renomados de todo o país. Neste ano de 2023 – a plataforma está abrindo mais de 5 mil vagas aos estudantes brasileiros.

Lembrando que o cursinho foi inaugurado há 03 anos. Espera-se que mais de 500 mil alunos se inscrevam na plataforma neste ano. Para se cadastrar é bem simples, fácil e sem qualquer custo adicional.

Para se cadastrar é necessário que o aluno vá até o site oficial do cursinho – basta pesquisar por Acelere no Enem no Google. Prontinho, feito isso – basta realizar o pré-cadastro, preenchendo as seguintes informações:

Nome completo;

Número de WhatsApp;

Endereço de e-mail;

Município;

Última escola, etc.

Portanto, com essas informações o aluno conseguirá adentrar no sistema do Acelere no Enem e já iniciar a preparação para o vestibular. Lembrando que através do Enem os estudantes têm acesso ao SISU, ProUni e demais faculdades particulares que usem a nota do Enem como porta de entrada.

As informações preenchidas são confidenciais e usadas apenas para que o aluno garanta sua vaga na plataforma. Visto que é focado em alunos oriundos de escola pública – ou seja, no sistema de cotas.

Vários municípios brasileiros como é o caso de Sobral-CE, oferta cursos presenciais para o Enem. É importante que os alunos se informem com a Secretaria da Educação local acerca dessas oportunidades. Lembrando que todas elas são gratuitas e auxiliam os alunos em uma melhor prova objetiva do Exame Nacional do Ensino Médio.

Qual o conteúdo do curso?

O curso irá abranger todas as disciplinas que o Enem cobra dos alunos. Sendo algumas delas: Física, Biologia, Química, Educação Física, Português, História, Sociologia, Filosofia, etc.

São vários os assuntos – sendo divididos em categorias de estudo. Ciências Humanas, da Natureza, matemática, etc. Ou seja, são várias disciplinas que abordam as competências dos alunos.

Desse modo, é necessário que o aluno esteja sempre preparado mediante os assuntos que mais caem. As aulas são gravadas e diariamente novos conteúdos são abordados.

É um excelente cursinho, gratuito e bastante eficaz em sua proposta. Ou seja, é possível estudar para o Enem sem pagar nada por isso.