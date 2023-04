Beneficiários vão receber R$ 1.012 do BOLSA FAMÍLIA em abril; veja quem

Boa notícia! Neste mês de abril alguns beneficiários do Bolsa Família terão direito a valores superiores a R$ 1 mil. Embora pareça um sonho distante para muitos – para alguns é pura realidade! Entretanto, nem todas as famílias terão direito ao benefício neste valor. Veja quem tem direito e como conseguir.

Bolsa Família tem valor atualizado neste mês de Abril | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Bolsa Família de R$ 1 mil?

Na verdade, não se trata do Bolsa Família de R$ 1 mil. Mas do Bolsa Família e seus adicionais que podem elevar o benefício a este valor. Neste mês de abril serão repassados os valores referentes ao Vale-Gás para quase 6 milhões de brasileiros.

Portanto, vários beneficiários do Bolsa Família também possuem direito ao Vale-Gás. Com isso, o benefício fixo de R$ 600 já será de R$ 700 mais ou menos. Neste mês de abril o valor do Vale-Gás irá cobrir 100% dos custos.

Entretanto, é válido lembrar que o Governo Federal liberou aos brasileiros o benefício de R$ 300 a mais para famílias que possuem duas crianças entre zero e seis anos. Caso contrário, é apenas R$ 150. Ou seja, R$ 150 per capita. Portanto, o montante de R$ 1 mil é somado a todos os benefícios que incluem o perfil do beneficiário.

Desse modo, já é acrescentado mais R$ 300 para essas famílias. Portanto, para ter direito ao repasse de R$ 1 mil é necessário que a família cumpra os seguintes requisitos básicos: tenha dois filhos entre zero e seis anos e receba Vale-Gás. Caso contrário, irá receber apenas os valores básicos de R$ 600.

Leia mais: Saque GRÁTIS é encerrado por um dos bancos mais famosos do país

Como entrar no Vale-Gás e ter adicional de R$ 100?

É válido lembrar que o Vale-Gás não possui valor fixo. Ele cobre 50% ou 100% do custo do gás de cozinha de 13kg. Desse modo, os beneficiários irão receber em alguns meses valores superiores a R$ 100 e em outros valores inferiores a R$ 50.

Para se cadastrar no Vale-Gás é necessário estar com cadastro ativo no CadÚnico. E então, aguardar que haja a varredura mensal dos cadastros – e então, o brasileiro poderá obter acesso ao benefício.

Lembrando que de acordo com a modalidade – poderá ou não receber o auxílio. Visto que é destinado a famílias específicas que possua critérios de renda específico e quantidade de pessoas em questão.

Portanto, não há um portal a ser feito o cadastro ou coisa do tipo. Basta aguardar. Lembrando que não é por ser elegível no Bolsa Família que o beneficiário também será elegível ao Vale-Gás.

Ademais, basta aguardar os recebimentos. Visto que é pago a cada dois meses. Portanto, após os repasses deste mês de abril será pago novamente apenas no mês de junho deste ano.