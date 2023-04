Calendário ATUALIZADO para o Bolsa Família de abril; veja se haverá antecipação

No mês de março, milhões de famílias brasileiras tiveram acesso, de forma oficial, ao novo Bolsa Família, que já havia sido citado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT – Partido dos Trabalhadores) durante sua campanha eleitoral no ano de 2022.

Tal programa havia sido substituído pelo Auxílio Brasil durante a gestão de Jair Messias Bolsonaro (PL – Partido Liberal), e agora voltou com grandes novidades para os beneficiários.

Aliás: algumas dessas novidades ainda estão por vir, não sendo à toa que diversas pessoas que têm direito a receber os repasses de abril estejam com dúvidas sobre o calendário em si e sobre a possibilidade de haver algum tipo de antecipação.

E todas as dúvidas relacionadas a esse assunto podem ser retiradas por meio da leitura a seguir.

Afinal, o Bolsa Família será antecipado, ou não?

A boa notícia para as famílias beneficiárias é que o calendário oficial de repasses do Bolsa Família está atualizado e já foi divulgado.

Ou seja: todos os repasses de abril já possuem as datas certas para serem feitos, sempre respeitando o último número do NIS (Número de Identificação Social).

A má notícia, porém, é que não haverá antecipação das parcelas: pelo menos até a data de publicação deste artigo, o Governo Federal não havia feito nenhuma declaração a respeito.

Sendo assim, essas são as datas oficiais dos repasses do Bolsa Família no mês de abril:

Número de Identificação Social de final 1: recebe em 14/04

Número de Identificação Social de final 2: recebe em 17/04

Número de Identificação Social de final 3: recebe em 18/04

Número de Identificação Social de final 4: recebe em 19/04

Número de Identificação Social de final 5: recebe em 20/04

Número de Identificação Social de final 6: recebe em 24/04

Número de Identificação Social de final 7: recebe em 25/04

Número de Identificação Social de final 8: recebe em 26/04

Número de Identificação Social de final 9: recebe em 27/04

Número de Identificação Social de final 0: recebe em 28/04

Os valores relacionados ao novo formato estão mais atrativos

Uma possível antecipação das parcelas do programa Bolsa Família de fato poderia ser de certa ajuda financeira. Porém, mesmo tendo que aguardar até as datas acima citadas, as famílias não deixarão de ter acesso ao dinheiro.

Vale lembrar, ainda, que o novo formato de repasses inclui, desde março, um pagamento extra no valor de R$ 150, nos casos em que os núcleos familiares são compostos por crianças que tenham até 6 anos de idade.

Sendo que tal pagamento é feito por criança. Ou seja: havendo dois filhos dentro dessa faixa etária, o repasse extra será de R$ 300, além da parcela fixa oficial de R$ 600.

Está previsto, também para ter início em 2023, o pagamento de mais R$ 50 por membro familiar que tenha entre 7 e 18 anos.

Mas, é preciso ter atenção: caso a família não cumpra algumas regras, como vacinar as crianças e manter os filhos frequentando a escola, o Bolsa Família poderá ser perdido.

