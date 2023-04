Bolsa Família: TODOS os pais que recebem têm que conhecer as mudanças

Boa notícia! Os repasses do Bolsa Família já foram concluídos referentes o mês passado. Com os novos ajustes e valores – milhares de brasileiros se deleitaram com as mudanças do benefício. Entretanto, aos pais de famílias – algumas mudanças mais drásticas acabaram acontecendo e chamaram a atenção de todos. Portanto, todos os pais que recebem o benefício deveriam saber de algumas coisas, a fim de evitar ter o benefício cancelado. Entenda todos os detalhes e mudanças.

Todos os pais de família precisam saber dessas informações | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Bolsa Família 2023

O Bolsa Família 2023 teve algumas mudanças. Dentre elas, o valor do repasse foi aumentado e alguns adicionais foram repassados aos brasileiros. Bem como R$ 150 por criança de zero a seis anos – com limite de duas crianças por família e adicional para adolescentes de até 18 anos.

Entretanto, com vários adicionais e mudanças vieram novas responsabilidades aos pais de famílias. Visto que é importante estar com todos os requisitos em dia a fim de receber os valores sem qualquer atraso ou bloqueio.

A fim de garantir não somente o dinheiro, o Governo Federal pretende ofertar aos brasileiros educação, assistência social e saúde. Por isso, o Governo Lula optou por fiscalizar novamente essas áreas públicas.

Portanto, todo pai de família precisa ter certeza de que seus dependentes estão dentro dos requisitos estipulados. Que são os seguintes:

Estar com a carteira de vacinação atualizada;

Estar com o acompanhamento nutricional atualizado – apenas para crianças de zero a seis anos;

Estar com o pré-natal atualizado – apenas para gestantes;

Estar frequentando regularmente a escola.

Conclusão: esses são os requisitos que as crianças e jovens devem estar enquadradas. Caso contrário, os repasses serão suspensos. Sendo necessário ir até o CRAS local a fim de regularizar as informações.

Novos valores são anunciados

Formalmente – aconteceu algumas mudanças nos valores dos benefícios. Lembrando que o valor base é de R$600. Entretanto, o Governo ofertou adicionais de R$ 150 para famílias que têm crianças entre zero e seis anos.

Além disso, a fim de democratizar os adicionais – o Governo irá entregar adicionais de R$ 50 para as famílias que possuem filhos entre sete e dezoito anos, isto é, os jovens.

O adicional repassado as crianças entre zero e seis anos já começou ser repassado neste último mês. O adicional aos jovens de R$ 50 deve começar ser repassado a partir do mês de junho deste ano.

Pelo que tudo indica não haverá novos aumentos de repasses. Entretanto, o Governo pretende expandir o acesso aos repasses aos brasileiros mais necessitados. Como é o caso dos moradores de ruas que sequer têm acesso aos recursos básicos.