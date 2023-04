BENEFÍCIO único para jovens e adolescentes de até 29 anos no Cadastro Único

Já pensou em viajar entre estados de graça e assistir eventos culturais, artísticos e até mesmo esportivos e tudo isso pagando apenas 50%? Pois é, isso não é um sonho, é possível realizar tudo que foi citado por intermédio do ID Jovem, que existe desde 2016 e beneficia milhares de pessoas com idade entre 15 e 29 anos, entenda como funciona e como é possível realizar o cadastro corretamente

O que é o ID Jovem?

ID Jovem é simplesmente a identidade jovem, que visa auxiliar o acesso de todos à eventos dos mais variados nichos. O ID é emitido de maneira gratuita e ele serve como um comprovante da situação social daquela pessoa em questão, assim, facilitando o acesso dela aos direitos já previstos em legislação.

Com isso, todos os jovens que possuem idade entre 15 e 29 anos e que pertencem a famílias de classes sociais mais baixas, podem ter direito ao documento e usufruir de todos os benefícios citados. O documento pode ser solicitado pelo site ou pelo aplicativo oficial.

Após o usuário emitir o documento, ele passará a ter uma validade de 6 meses, todavia, é possível renovar o documento ao término de cada período. Lembrando, que a manutenção da ID jovem só é possível caso o usuário continue sempre com a mesma renda.

Onde solicitar?

Primeiro é importante lembrar que é preciso ter o cadastro ativo no CadÚnico, que é a porta de entrada para qualquer programa social do governo, também é importante sempre manter os dados atualizados. Pois é através dos dados em dia que o governo consegue fazer o levantamento dos programas que cada família se enquadra.

Todavia, caso o jovem não esteja cadastrado no CadÚnico, ele precisa procurar o CRAS mais próximo para efetuar o cadastro. Lembrando que o titular deve ser preferencialmente uma mulher com idade superior a 16 anos. Para fazer o cadastro, o titular pode primeiro baixar o aplicativo do CadÚnico e realizar uma espécie de pré-cadastro e após isso, marcar um dia para ir presencialmente até uma agência do CRAS ratificar as informações dadas anteriormente.

Após o cadastro aprovado, os interessados podem se cadastrar no ID jovem e conseguirem acesso a todas as vantagens que há no programa. Lembrando que todos os descontos e benefícios são exclusivos para o titular do benefício, não há como repassar para terceiros, por exemplo, obter uma passagem de ônibus gratuita e doá-la para um parente.

