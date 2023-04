Cartão de crédito NUNCA mais? Entenda o PIX PARCELADO

O Pix é uma das principais inovações que chegou no Brasil nos últimos anos, pois com ele, a maneira como as pessoas realizam pagamentos de contas e transferem dinheiro se modernizou, e a cada dia o Pix segue ganhando novas funcionalidades, como é o pix parcelado, que é possível realizar um pix e pagá-lo em várias vezes, com isso, surgiu uma dúvida, se com essa função, os cartões de crédito serão extintos ou não, entenda.

Como funciona o pix parcelado?

O pix parcelado é bastante diferente do cartão de crédito e cada banco define suas regras para que os clientes possam utilizá-lo, mas ao menos até o momento, o pix parcelado funciona usando como garantia o limite do cartão de crédito, pode ser que em um futuro próximo, haja uma espécie de limite pré-estabelecido para o pix parcelado, mas até o momento não há.

Basicamente, na modalidade pix parcelado, o cliente escolhe o valor da compra que ele irá fazer, claro, dentro do limite de crédito que ele tiver, a depender do número de parcelas, os juros também podem aumentar, contudo, não é cobrado nada de anuidade.

É diferente de um cartão de crédito, no Pix Parcelado o dinheiro cai direto na conta de cada lojista e não é preciso usar nenhuma máquina de cartão de crédito. Ou seja, vale a pena usar a modalidade caso ao pagar à vista, o desconto seja muito bom.

O cartão de crédito pode deixar de existir?

Já diria o poeta que nunca devemos dizer nunca, todavia, é bastante difícil o cartão de crédito deixar de existir somente pelo Pix parcelado, uma vez que uma modalidade está atrelada a outra. O pix só é parcelado pois há a garantia do limite de crédito da pessoa em questão.

Também há uma expectativa bastante grande para que o Banco Central apresente alguma espécie de regulação para a modalidade, já que os bancos estão cobrando juros diferentes então o banco central deve se posicionar em breve.

Portanto, as duas modalidades devem sempre existir e você é quem decide em qual momento usar cada uma delas. Se você tiver limite no cartão de crédito e o preço da compra parcelada for semelhante ao valor dela à vista, o melhor a se fazer é comprar pelo cartão, já que os juros são menores. Contudo, em um momento de extrema urgência, talvez seja de fato necessário efetuar a compra usando o pix parcelado.

