Não deixe os R$ 2 MIL para trás: aposentados e pensionistas devem ficar alerta

Nas últimas semanas acaba de vir à tona um novo golpe que tem preocupado bastante toda a sociedade, pois as vítimas em potencial do golpe em questão são idosos e aposentados do INSS. Isso está ocorrendo em várias cidades do território brasileiro e em certas situações, as vítimas acabam perdendo valores superiores a R$ 2.000, confira como funciona o golpe e quais as melhores maneiras de se prevenir dele

Antes do golpe, é criado um elo de confiança

Na maioria das vezes, foi relatado que o golpe tem início na frente de alguns locais públicos, como hospitais, clínicas ou laboratórios, os golpistas ficam nessas localidades pois há um grande número de idosos circulando e eles são alvos mais vulneráveis para os golpistas. Nesse momento, o criminoso escolhe uma vítima e aborda ela oferecendo serviço de transporte, o detalhe é o valor, que é bem menor do que o convencional.

Nesse momento, o motorista usa toda a viagem para conseguir criar um sentimento de confiança entre ele e a vítima, deixando ambos mais próximos e claro, fazendo ela acreditar que o motorista é apenas alguém com bom coração. Mas ela mal consegue imaginar que tudo aquilo é apenas um pretexto para o golpe que está prestes a acontecer.

Pois no destino, o golpe começa, o motorista salienta que não aceita pagamentos em espécie, somente em cartão de crédito ou débito, em um certo momento, ele fala que o cartão não tá dando certo, mas é apenas o motivo para que ele venha passar várias vezes

o cartão cobrando o mesmo valor.

Os golpes ultrapassam os R$ 2.000

A surpresa só chega na hora que as vítimas vão conferir os seus extratos bancários e na maioria das vezes, isso não ocorre no momento que elas chegam em casa. A maioria das vítimas relataram ter perdido valores entre R$ 2 mil e R$ 1 mil. Somente em Salvador, na Bahia, 12 vítimas foram identificadas e juntas perderam mais de R$ 40 mil.

As vítimas mais vulneráveis do golpe em questão são os idosos, por isso, os familiares sempre devem ficar em alerta quanto a isso e claro, orientá-los de dicas de segurança para que isso não venha ocorrer com eles.

Algumas medidas podem ser tomadas para dificultar o golpe, por exemplo, desativar o pagamento por aproximação ou limitar o valor do pagamento. Por exemplo, se o máximo que pode passar por aproximação for de R$ 50 e no momento da compra a maquininha solicitar a senha, o idoso já pode desconfiar que talvez possa estar sendo vítima de um golpe.

